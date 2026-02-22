مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 340 سلة غذائية في الجزيرة السودانية

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (340) سلة غذائية على العائدين إلى بلادهم والمتضررين في مركز حي نيفاشا بمحلية الكاملين في ولاية الجزيرة بجمهورية السودان، استفاد منها (2,075) فردًا، ضمن مشروع “مدد” في السودان للعام 2026م.‎

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.‎