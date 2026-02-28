الحرس الثوري يعلن إغلاق مضيق هرمز وظائف شاغرة لدى جامعة الملك عبدالله التعاون الإسلامي تدين وتستنكر بشدة استهداف إيران للسعودية والإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 82 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة تأجيل مواجهة السعودية وقطر في تصفيات كأس العالم لكرة السلة 2027 الكويت تدين وتستنكر الهجمات الإيرانية على السعودية طائرة مسيرة استهدفت مطار الكويت الدولي وإصابات طفيفة بين العاملين طيران ناس تعلن تعليق عدد من رحلاتها من وإلى عدد من الوجهات في اتصال هاتفي بولي العهد.. الرئيس المصري يؤكد دعم بلاده لأمن واستقرار المملكة ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يبحثان التطورات الخطيرة في المنطقة
نشر سلاح الجو الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، مشاهد من الهجوم على قاعدة صواريخ تابعة للقوات الإيرانية، وسط حالة من التوتر والتصعيد غير المسبوق في المنطقة.
سلاح الجو الإسرائيلي: مشاهد من الهجوم على قاعدة صواريخ تابعة للقوات الإيرانية pic.twitter.com/FlytqWU8TPقد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 28, 2026
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، قد أعلن اليوم بدء الجيش الأمريكي تنفيذ هجوم داخل إيران، مؤكدًا أن التحرك يأتي ردًّا على ما وصفه بمحاولات طهران إعادة بناء برنامجها النووي وتطوير قدرات صاروخية بعيدة المدى تهدد الولايات المتحدة ودولًا أخرى.
وقال ترمب في فيديو مسجل نشره عبر منصة (تروث سوشيال): “إن إيران حاولت إعادة بناء برنامجها النووي”، معتبرًا أن ذلك يشكل خرقًا للتفاهمات الدولية وتصعيدًا خطيرًا في المنطقة.
وأشار -وفقًا لوكالة رويترز- إلى أن طهران تعمل على تطوير صواريخ بعيدة المدى من شأنها تهديد الأمن القومي الأمريكي وحلفاء واشنطن، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من العملية هو التأكد من عدم تمكن طهران من تطوير أو حيازة سلاح نووي في المستقبل.