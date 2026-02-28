Icon

العالم
حالة تصعيد غير مسبوقة في المنطقة

مشاهد من الهجوم على قاعدة صواريخ تابعة للقوات الإيرانية

السبت ٢٨ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:١٢ مساءً
مشاهد من الهجوم على قاعدة صواريخ تابعة للقوات الإيرانية
المواطن - فريق التحرير

نشر سلاح الجو الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، مشاهد من الهجوم على قاعدة صواريخ تابعة للقوات الإيرانية، وسط حالة من التوتر والتصعيد غير المسبوق في المنطقة.

الهجوم على إيران

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، قد أعلن اليوم بدء الجيش الأمريكي تنفيذ هجوم داخل إيران، مؤكدًا أن التحرك يأتي ردًّا على ما وصفه بمحاولات طهران إعادة بناء برنامجها النووي وتطوير قدرات صاروخية بعيدة المدى تهدد الولايات المتحدة ودولًا أخرى.

وقال ترمب في فيديو مسجل نشره عبر منصة (تروث سوشيال): “إن إيران حاولت إعادة بناء برنامجها النووي”، معتبرًا أن ذلك يشكل خرقًا للتفاهمات الدولية وتصعيدًا خطيرًا في المنطقة.

وأشار -وفقًا لوكالة رويترز- إلى أن طهران تعمل على تطوير صواريخ بعيدة المدى من شأنها تهديد الأمن القومي الأمريكي وحلفاء واشنطن، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من العملية هو التأكد من عدم تمكن طهران من تطوير أو حيازة سلاح نووي في المستقبل.

 

