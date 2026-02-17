مصر وسلطنة عمان وسوريا والأردن وعدة دول تعلن الخميس أول رمضان 1447هـ

أعلنت عدة دول عربية وإسلامية، منها مصر والأردن وسوريا، اليوم الثلاثاء، أن غرة رمضان يوافق يوم الخميس لعدم ثبوت رؤية الهلال. فيما أعلنت دول أخرى بينها المغرب أن اليوم هو 28 شعبان وغدا ستعلن غرة الشهر الكريم ليكون إما الخميس 19 فبراير أو الجمعة 20 فبراير.

وتفصيلا، أعلنت كل من مصر والأردن وسوريا وإندونيسيا وماليزيا وبروناي واليابان رسميا أن الخميس 19 فبراير غرة شهر رمضان المبارك، لعدم ثبوت رؤية الهلال، وفق ما ذكره مركز الفلك الدولي عبر حسابه على “إكس”.

رؤية هلال رمضان 1447هـ

في حين أعلنت كل من بنغلاديش والهند وباكستان وإيران أن اليوم هو 28 من شهر شعبان، وغدا ستعلن غرة رمضان ليكون إما الخميس 19 فبراير أو الجمعة 20 فبراير.

بدورها، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب، أن مراقبة هلال شهر رمضان ستكون مساء الأربعاء ليكون رمضان الخميس أو الجمعة، ودعت المواطنين إلى ابلاغها بثبوت أو عدم ثبوت رؤية الهلال.

أتى ذلك، فيما أعلن الديوان الملكي السعودي، أن المحكمة العليا قررت أن غدا الأربعاء أول أيام شهر رمضان المبارك.

أيضاً أعلنت كل من قطر والإمارات والبحرين واليمن وفلسطين ولبنان والعراق والكويت، غدا أول أيام الشهر الكريم.

فقد أعلنت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف القطرية أن يوم غد الأربعاء هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

كما أعلن ديوان الرئاسة في الإمارات ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك ليكون بذلك يوم غد الأربعاء الموافق 18 فبراير هو أول أيام الشهر الفضيل في الدولة.

كذلك، أعلنت هيئة الرؤية الشرعية في مملكة البحرين أن غدًا الأربعاء 18 فبراير 2026 هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1447 ه.

أيضاً، أعلنت وزارة الأوقاف اليمنية يوم غد الأربعاء الموافق 18 فبراير 2026، هو أول أيام شهر رمضان المبارك، وذلك بعد ثبوت رؤية هلال رمضان.

وفي فلسطين، أعلن مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين أن الأربعاء هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1447ه، بعد ثبوت رؤية هلال رمضان مساء الثلاثاء، وفي العراق، أعلن ديوان الوقف السني غدا الأربعاء أول أيام شهر رمضان.

أما في الجزائر، أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، في بيان أن اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت حدّدت الثلاثاء موعدًا لتحري هلال شهر رمضان.

وفي تونس، أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي التونسي، أن عملية تحري هلال شهر رمضان 2026، ستجرى بعد غروب شمس يوم الثلاثاء، عبر عدد من المراصد في عدد من الولايات، لافتا إلى أنه فلكيا ثبت صعوبة رصده.

وفي وقت سابق، أعلنت سلطنة عمان أن الخميس 19 فبراير الجاري سيكون أول أيام رمضان، وأن الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان.

كما أعلنت كل من تركيا وسنغافورة أن يوم الخميس المقبل 19 فبراير، سيكون أول شهر رمضان، وفق ما أفاد مركز الفلك الدولي.

هذا، وتعتبر رؤية الهلال شرطا أساسيا لبدء الشهر الهجري في العديد من الدول العربية والإسلامية.