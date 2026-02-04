معبر رفح البري يستقبل الدفعة الثالثة من العائدين الفلسطينيين إلى قطاع غزة

وصلت اليوم الدفعة الثالثة من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزه، إلى معبر رفح البري من الجانب المصري، تمهيدًا لعودتهم إلى القطاع.

وقال مصدر مسؤول -وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط- اليوم: إن فريق من الهلال الأحمر المصري، استقبل العائدين لتيسير إجراءات عودتهم إلى غزة بالتنسيق مع الجهات المختصة، فيما تستقبل السلطات المصرية، الدفعة الثالثة من الجرحى والمرضى الفلسطينيين؛ للعلاج في المستشفيات المصرية.

يُشار إلى أن إعادة فتح معبر رفح البري الواصل بين مصر وقطاع غزة، في كلا الاتجاهين، أول أمس، بعد توقف أكثر من عام ونصف، جاء بعد دخول المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار بغزة حيز التنفيذ.