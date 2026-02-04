سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء المنتدى السعودي للإعلام.. كيف نوازن بين السبق الصحفي وأخلاقيات المهنة؟ ضبط مواطن لتحرشه بامرأة في جازان موعد إيداع حساب المواطن لشهر فبراير 2026 .. تفاصيل الاستحقاق وطريقة معرفة المبلغ معبر رفح البري يستقبل الدفعة الثالثة من العائدين الفلسطينيين إلى قطاع غزة بطاقة امتياز.. منظومة رقمية متكاملة لتعزيز جودة حياة كبار السن في السعودية القبض على مواطنين بحائل لترويج الحشيش والإمفيتامين وأقراص ممنوعة حالة الطقس في الباحة: أمطار ورياح شديدة حتى مساء اليوم السعودية من بين أفضل 10 دول في G20 بمعدلات النجاة من السرطان محافظ الأحساء يفتتح مهرجان ليالي القيصرية 2026 بفعاليات وتجارب تفاعلية
وصلت اليوم الدفعة الثالثة من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزه، إلى معبر رفح البري من الجانب المصري، تمهيدًا لعودتهم إلى القطاع.
وقال مصدر مسؤول -وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط- اليوم: إن فريق من الهلال الأحمر المصري، استقبل العائدين لتيسير إجراءات عودتهم إلى غزة بالتنسيق مع الجهات المختصة، فيما تستقبل السلطات المصرية، الدفعة الثالثة من الجرحى والمرضى الفلسطينيين؛ للعلاج في المستشفيات المصرية.
يُشار إلى أن إعادة فتح معبر رفح البري الواصل بين مصر وقطاع غزة، في كلا الاتجاهين، أول أمس، بعد توقف أكثر من عام ونصف، جاء بعد دخول المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار بغزة حيز التنفيذ.