معرض الدفاع العالمي 2026.. وزير الحرس الوطني يزور جناح الوزارة 

زار صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني جناح وزارة الحرس الوطني المشارك في معرض الدفاع العالمي 2026، بمدينة الرياض.

واطلع سموه على ما يحتويه الجناح من منجزات في مسار توطين قدرات الوزارة الأمنية والعسكرية الحالية والمستقبلية ونقل المعرفة لمواكبة أحدث التطورات وتعزيز قيمة الاستثمار الصناعي في مجال الدفاع، وأحدث التقنيات المتطورة في الاتصالات وعرضٍ لأبرز أنظمة التسليح وأحدثها؛ من خلال الشاشات التفاعلية بالجناح.

بعد ذلك تجول سموه في عددٍ من الأجنحة المحلية والدولية المشاركة في المعرض التي تشهد مشاركة أكثر من 1486 جهة من 89 دولة، بالإضافة إلى مشاركة وحضور عددٍ من الأجهزة الحكومية، وكبرى الشركات المحلية والعالمية في قطاع صناعة الدفاع والأمن، ومن القطاعات الأخرى ذات العلاقة بالصناعات العسكرية والدفاعية.