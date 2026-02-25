Icon

بفعاليات تراثية وثقافية متنوعة

معهد العاصمة النموذجي يحتفي بيوم التأسيس

الأربعاء ٢٥ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٢٦ مساءً
معهد العاصمة النموذجي يحتفي بيوم التأسيس
المواطن - فريق التحرير

احتفى معهد العاصمة النموذجي بيوم التأسيس وسط أجواء وطنية مميزة، من خلال باقة من الفعاليات الوطنية المتنوعة والهادفة للتعريف بهذه المناسبة الوطنية ، وشهدت حضوراً وتفاعلاً واسعاً من منسوبي وطلاب المعهد ، بمشاركة مدير عام المعهد الأستاذ عادل الطخيم ومساعديه للشؤون التعليمية والخدمات.
وتطرق الطخيم في كلمته بهذه المناسبة بأن الاحتفاء بيوم التأسيس للمملكة يجسد تعبيراً صادقاً لأبناء هذا الوطن عن الاعتزاز بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة، منذ عهد الإمام محمد بن سعود قبل ثلاثة قرون ، وبداية تأسيسه سنة 1727م للدولة السعودية الأولى وعاصمتها الدرعية ودستورها القرآن الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .


و تضمنت الفعاليات مسيرة نفذها القسم الابتدائي بعنوان ( يوم بدينا ) تلاها زيارة لمتحف المعهد ، وركناً للتصوير لتوثيق اللحظات الاحتفالية حيث شارك معلمو القسم طلابهم في لبس الزي الوطني؛ وكذلك حفل خطابي نفذه النشاط الطلابي بالقسم الثانوي في قاعة الشيخ عثمان الصالح تم خلاله تقديم العديد من الكلمات والقصائد الوطنية وكذلك العرضة السعودية التي تفاعل معها مدير عام المعهد والطلاب ، وفي القسم المتوسط أبدع الطلاب ومعلموهم في تنفيذ أركان تراثية لمناطق المملكة تضمن كل ركن المأكولات والرقصات الشعبية والزي التراثي لكل منطقة ،وفي روضة الأمير سلطان بن محمد عبر الأطفال عن مشاعرهم بهذه المناسبة من خلال تقديم عدة فعاليات ومنها دكان زمان ورسومات وطنية وكذلك الرقصات الشعبية وخاصة العرضة السعودية وعرضًا مرئيًا عن قصة التأسيس بعنوان ( رحلة فارس إلى يوم التأسيس ) .
وتم تنفيذ حملة إعلامية عبر حسابات التواصل وكذلك الشاشات الإعلامية في الأقسام التعليمية تضمنت عبارات التهنئة إضافة للعروض المرئية .
كما نفذ النشاط الطلابي والإعلام بالتعاون مع إدارة الخدمات ‏لوحات تهنئة بهذه المناسبة في مرافق المعهد وكذلك توشح المعهد باللون الأخضر احتفاءً بهذه المناسبة الوطنية الغالية .

