الإيداع في الحسابات البنكية للمستفيدين بشكل مباشر خلال الساعات المقبلة

معونة شهر رمضان.. صرف 1000 ريال للعائل و500 ريال لكل تابع

الخميس ١٩ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٠٧ مساءً
معونة شهر رمضان.. صرف 1000 ريال للعائل و500 ريال لكل تابع
المواطن - فريق التحرير

بشرى سارة للمواطنين مع حلول شهر رمضان المبارك، لهذا العام 1447هـ، وبتوجيه كريم من القيادة الرشيدة بشأن معونة شهر رمضان، والتي تضمنت صرف 1000 ريال لكل عائل ورب أسرة، و500 ريال لكل تابع.

صرف معونة شهر رمضان

وفي التفاصيل، وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيّده الله-، بناءً على ما عرضه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، بصرف أكثر من ثلاثة مليارات ريال معونة رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وذلك في إطار حرص القيادة الرشيدة على تلمّس احتياجات الأسر المستفيدة، وتأمين متطلباتهم خلال شهر رمضان.

الإيداع خلال ساعات

ومن المنتظر إيداع مبالغ المعونة الكريمة التي تتضمن صرف (1000) ريال للعائل و(500) ريال للتابع في الحسابات البنكية للمستفيدين بشكل مباشر خلال الساعات المقبلة.

بدوره، رفع  وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد ـ حفظهما الله ـ على هذه اللفتة الكريمة تجاه مستفيدي الضمان الاجتماعي، وتلمس احتياجاتهم خلال شهر رمضان، داعيًا الله أن يحفظ القيادة الرشيدة، وأن يجزيها خيرًا على ما تقدمه من دعم وعناية بأبنائها المواطنين.

