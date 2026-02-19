معونة شهر رمضان.. صرف 1000 ريال للعائل و500 ريال لكل تابع الجبير بـ “مجلس السلام”: السعودية ستقدم مليار دولار لتخفيف معاناة الفلسطينيين ولي العهد يجتمع مع السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام العيسى يشهد تخريج سبعين ألفًا بين حافظ وحافظة للقرآن الكريم في رواندا وظائف شاغرة لدى البحر الأحمر الدولية برعاية شركة “سير”.. انطلاق أضخم حملة مجتمعية لنشر ثقافة السيارات الكهربائية بالمملكة أزياء الأطفال التراثية تزين ليالي رمضان في الحدود الشمالية تمور المملكة في رمضان.. قيمة غذائية وأصناف متنوّعة تزيّن موائد الشهر الفضيل الشؤون الإسلامية تدشن برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين في باكستان لحظات الإفطار في المسجد الحرام.. مشهد إنساني يعكس عالمية المكان وقدسيته
بشرى سارة للمواطنين مع حلول شهر رمضان المبارك، لهذا العام 1447هـ، وبتوجيه كريم من القيادة الرشيدة بشأن معونة شهر رمضان، والتي تضمنت صرف 1000 ريال لكل عائل ورب أسرة، و500 ريال لكل تابع.
وفي التفاصيل، وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيّده الله-، بناءً على ما عرضه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، بصرف أكثر من ثلاثة مليارات ريال معونة رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وذلك في إطار حرص القيادة الرشيدة على تلمّس احتياجات الأسر المستفيدة، وتأمين متطلباتهم خلال شهر رمضان.
ومن المنتظر إيداع مبالغ المعونة الكريمة التي تتضمن صرف (1000) ريال للعائل و(500) ريال للتابع في الحسابات البنكية للمستفيدين بشكل مباشر خلال الساعات المقبلة.
بدوره، رفع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد ـ حفظهما الله ـ على هذه اللفتة الكريمة تجاه مستفيدي الضمان الاجتماعي، وتلمس احتياجاتهم خلال شهر رمضان، داعيًا الله أن يحفظ القيادة الرشيدة، وأن يجزيها خيرًا على ما تقدمه من دعم وعناية بأبنائها المواطنين.