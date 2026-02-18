Icon

وسط منظومة تنظيمية متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن

مع إشراقة أول أيام رمضان.. الطائفون حول الكعبة وسط أجواء آمنة ومطمئنة

الأربعاء ١٨ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٢٥ صباحاً
مع إشراقة أول أيام رمضان.. الطائفون حول الكعبة وسط أجواء آمنة ومطمئنة
المواطن - فريق التحرير

مع إشراقة أول أيام شهر رمضان المبارك، توافد جموع الطائفين إلى المسجد الحرام لأداء نسكهم حول الكعبة المشرفة في أجواء إيمانية يسودها الأمن والطمأنينة، وسط منظومة تنظيمية متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن.

وشهدت ساحات المسجد الحرام انسيابية في حركة الطواف، بفضل الجهود المبذولة لتنظيم دخول وخروج المعتمرين والمصلين، وتكامل الخدمات الميدانية، بما يضمن أداء المناسك بكل يسر وسهولة.

وتجسدت في المشهد الروحاني معاني السكينة والخشوع، حيث اصطف الطائفون في حلقات متتابعة حول الكعبة المشرفة، مرددين الأدعية والابتهالات مع بداية شهر الرحمة والمغفرة.

وتعمل الجهات المعنية على مدار الساعة لتوفير بيئة آمنة ومهيأة للمعتمرين والزوار، عبر خطط تشغيلية متكاملة تشمل الجوانب الأمنية والصحية والخدمية، بما يعكس الجهود المستمرة في خدمة قاصدي بيت الله الحرام خلال شهر رمضان.

 

