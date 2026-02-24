ملك الأردن: لن نسمح بخرق أجوائنا ولن نكون ساحة حرب

الأمم المتحدة تصدر قرارًا فوريًا لوقف إطلاق النار في أوكرانيا ولي العهد يهنئ روب يتن بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته في هولندا الشباب يسحق الرياض بثلاثية في دوري روشن خلال رمضان.. موعد إيداع دعم حساب المواطن لدفعة مارس الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد يفوز على إيفرتون بهدف نظيف “رمضان الرياض”.. هوية بصرية تعيد تشكيل المشهد الحضري في العاصمة لحظات إيمانية في رحاب الحرم المكي ليلة 7 رمضان معتمرة مصرية تشيد بكفاءة الموظفات السعوديات وحسن تعاملهن حرس الحدود يستقبل أولى رحلات ضيوف الرحمن لأداء العمرة في رمضان أسعار الذهب تتراجع من أعلى مستوى له في 3 أسابيع
دعا العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم الثلاثاء، إلى حلول سياسية لملف إيران، قبيل محادثات مرتقبة بين طهران وواشنطن وفي وقت يهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتنفيذ ضربات ضد إيران.
وقال بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني إن الملك عبدالله أكد خلال لقائه في قصر الحسينية في عمان أعضاء مجلس نقابة الصحافيين الأردنيين، وعند تناول “التطورات المرتبطة بإيران”، أن “الحوار والحلول السياسية هي السبيل لتجنيب المنطقة مزيدا من التصعيد”.
كما أكد أن “الأردن لن يسمح بخرق أجوائه ولن يكون ساحة حرب”، مشدداً على أن “أمن المملكة وسلامة مواطنيها فوق كل اعتبار”.
يذكر أن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي كان قد أبلغ نظيره الإيراني عباس عراقجي خلال اتصال هاتفي في الثاني من فبراير (شباط) بأن “الأردن لن يكون ساحة حرب في أي صراع إقليمي أو منطلقاً لأي عمل عسكري ضد إيران، ولن يسمح لأي جهة بخرق أجوائه وتهديد أمنه وسلامة مواطنيه، وسيتصدى بكل إمكاناته لأي محاولة لخرق أجوائه”.
ونشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخراً قوات بحرية وجوية كبيرة في الشرق الأوسط، وقال إنه يدرس شن ضربات ضد إيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي.
ولكن طهران حذرت الاثنين من أن أي هجوم أميركي سيُقابل برد “قوي” وعنيف وغير متوقع.