منخفض جوي قاسٍ يضرب دول شمال أفريقيا

القنصلية السعودية في إسطنبول تحذر من عاصفة متوقعة ضبط مفحط الرياض القبض على قائد مركبة تعمد صدم مركبات وحاول الهروب من الموقع بالرياض المنافسة تصدر 19 قرارًا بشأن طلبات التركز الاقتصادي ليناير 2026 جامعة القصيم تُدشن حزمة من البرامج والتطبيقات و10 مبادرات رقمية في عرس عالمي بالرياض.. مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي 2026 يختتم فعالياته بتتويج الأبطال السعودية تسجّل مؤشرات تاريخية باستقبال 19.5 مليون حاج ومعتمر من الخارج خلال 2025 ضبط 7817 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع ميدفيديف: النصر بالحرب يهدف لمنع نشوب صراعات جديدة مكافحة الفساد تباشر 10 قضايا.. رشوة واستغلال نفوذ بملايين الريالات
يضرب منخفض جوي قاس دول شمال إفريقيا، وقد حذرت معاهد الرصد من التقلبات الجوية في ليبيا وتونس والجزائر والمغرب.
وأعلن معهد الرصد الجوي في تونس حالة إنذار مرتفعة في 20 ولاية بسبب التقلبات الجوية المتوقعة اليوم الأحد، محذرا من ظواهر خطرة.
وأوضح المعهد أن البلاد ستشهد رياحا قوية إلى قوية جدا تصل سرعتها إلى 110 كلم في الساعة مع أتربة جنوبا، وأمطار رعدية غزيرة شمالا، خاصة في أقصى الشمال الغربي، وصُنّفت الولايات المعنية باللون البرتقالي وهو مستوى إنذار عال.
ويأتي هذا التحذير بعد أيام من تقلبات جوية حادة، تسببت مطلع الأسبوع الماضي في ارتفاع منسوب المياه بعدة مدن، مما أدى إلى شلل في حركة النقل وتعليق الدراسة بعدد من الولايات، وسط تدخلات ميدانية لفرق الحماية المدنية.
وأسفرت تلك التقلبات الجوية عن مصرع 7 أشخاص، ولا تزال عمليات البحث جارية عن بحارَين فُقدا قبل نحو عشرة أيام قبالة سواحل جزيرة قوريا بولاية المنستير، شرق البلاد.
وفي ليبيا، أعلنت بلدية طرابلس عطلة دراسية داخل نطاق البلدية بسبب سوء الأحوال الجوية، داعية المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات حفاظا على السلامة.
أما في المغرب فقد دفعت السلطات بقوات الجيش لمساعدة فرق الإنقاذ في إجلاء الآلاف بعد الفيضانات التي ضربت عدة مناطق بشمال غربي البلاد.