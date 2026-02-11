Icon

الخدمة تُمكّن المؤجر من تقديم الطلب قبل 90 يومًا من نهاية العقد

منصة إيجار: خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية إلكترونيًا متاحة حاليًا

الأربعاء ١١ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٨:٥٨ مساءً
منصة إيجار: خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية إلكترونيًا متاحة حاليًا
المواطن - فريق التحرير

أعلنت منصة إيجار التابعة لبرنامج الإسكان عن تفاصيل خدمة إلكترونية تتيح للمؤجر طلب رفع أو خفض القيمة الإيجارية عند تجديد العقد، مؤكدة أن الخدمة متاحة حاليًا لجميع المستفيدين.

رفع أو خفض القيمة الإيجارية

وقالت عبر منصة إكس إن الخدمة تُمكّن المؤجر من تقديم الطلب قبل 90 يومًا من نهاية العقد، ليُرسل إلكترونيًا إلى المستأجر، الذي يملك خيار القبول أو الرفض.

وفي حال وافق المستأجر، يتم اعتماد القيمة الجديدة تلقائيًا عند التجديد، أما إذا رفض أو لم يرد، فيُلغى التجديد التلقائي، ويُعتبر ذلك بمثابة إشعار بعدم الرغبة في تمديد العقد، لينتهي بانتهاء مدته الأصلية.

وتأتي هذه الخدمة ضمن جهود “إيجار” المستمرة لتطوير قطاع الإيجار العقاري، وتحقيق العدالة والوضوح بين المؤجر والمستأجر.

ونوّهت الشبكة إلى أن الخدمة متاحة حاليًا لطلبات خفض القيمة فقط في مدينة الرياض، على أن يشمل التوسّع بقية المدن لاحقًا.

