منظومة تشغيلية متكاملة تُجسّد عالمية الرسالة الدينية في رحاب المسجد الحرام

تُمثل مكة المكرمة واحدة من أكثر المدن كثافةً وتنوّعًا لغويًا في العالم، إذ تتلاقى في رحاب المسجد الحرام يوميًا ثقافات متعددة وألسن متباينة، في مشهد إنساني استثنائي يعكس عالمية الرسالة الإسلامية ووحدة المقصد رغم اختلاف الخلفيات الجغرافية واللغوية.

ومع استقبال المملكة ملايين المعتمرين سنويًا، وتوافد الحجاج من أكثر من 160 دولة خلال موسمي الحج والعمرة، تتحول مكة المكرمة إلى مساحة عالمية مصغّرة، تُسمع فيها عشرات اللغات في الساعة الواحدة داخل نطاق جغرافي محدود، خاصة في صحن المطاف والساحات المحيطة به، حيث يمكن للزائر أن يلتقط خلال دقائق معدودة أحاديث بالعربية والأوردية والإندونيسية والتركية والبنغالية والفارسية والإنجليزية والفرنسية والسواحلية ولغات إفريقية وآسيوية أخرى، في لوحة بشرية تتجدد تفاصيلها كل يوم.

هذا التنوع الكثيف لا يُعد ظاهرة عفوية، بل يُدار عبر منظومة تشغيلية دقيقة تستند إلى خبرات تراكمية طويلة في إدارة الحشود متعددة الثقافات، إذ تُصمم المسارات الأرضية واللوحات الإرشادية والرموز البصرية لتكون مفهومة عالميًا دون الحاجة إلى شرح لغوي مباشر، مع اعتماد أنظمة توجيه تعتمد على الألوان الموحدة والعلامات الدلالية التي تُسهم في تسهيل الحركة وتقليل الازدحام.

وفي إطار تعزيز وضوح الرسائل الدينية والتنظيمية، تُفعّل خدمات الترجمة الفورية للخطب والدروس العلمية بعدة لغات، إلى جانب توفير محتوى توعوي وإرشادي رقمي ومطبوع بلغات متعددة، يشمل التعليمات الصحية والتنظيمية ومسارات التنقل وأوقات الصلوات، بما يضمن وصول الرسالة إلى مختلف الجنسيات بوضوح ودقة، ويُعزز التجربة الإيمانية للقاصدين.

ويُشكّل العمل التطوعي متعدد اللغات عنصرًا محوريًا في دعم هذه المنظومة؛ إذ يشارك آلاف المتطوعين خلال المواسم، يتحدث عدد كبير منهم لغات عالمية مختلفة، ما يُسهم في تقديم إرشاد مباشر بلغات متعددة، ومرافقة كبار السن، ومساندة الأشخاص ذوي الإعاقة، والإجابة عن الاستفسارات، وتوجيه التائهين، في نموذج يجمع بين التنظيم المؤسسي وروح العطاء الإنساني.

التحول الرقمي

وأسهم التحول الرقمي في رفع كفاءة إدارة هذا التنوع، عبر تطبيقات إلكترونية تقدم خدمات إرشادية بلغات مختلفة، ومنصات اتصال متعددة اللغات، وأنظمة تحليل بيانات متقدمة تُعنى بدراسة تدفقات الحركة البشرية، ورصد كثافة المواقع لحظيًا، وتوقع أوقات الذروة، بما يتيح تعديل الخطط التشغيلية وفق معطيات فورية، ويعكس مستوى احترافيًا في إدارة واحدة من أكبر التجمعات البشرية المتزامنة في العالم.

ويمتد أثر التنوع اللغوي إلى قطاعات الضيافة والنقل والخدمات الصحية والإرشاد السياحي، إذ يُعد إتقان اللغات المختلفة ميزة تنافسية تسهم في رفع جودة الخدمة، وتعزيز فرص التوظيف، ودعم الاقتصاد المحلي المرتبط بخدمة ضيوف الرحمن، في تكامل واضح بين البعد الروحي والاقتصادي والاجتماعي.

وتبرز خصوصية مكة المكرمة في أن هذا التنوع الكثيف يحدث في وقت متزامن ومكان محدد وضمن نشاط تعبدي موحّد، ما يجعل إدارته أكثر تعقيدًا من المدن العالمية متعددة اللغات، التي يتوزع تنوعها على أحياء واسعة وزمن ممتد, ومع ذلك، تُدار المنظومة في المسجد الحرام بكفاءة عالية تعكس خبرة تنظيمية متقدمة وقدرة على احتواء هذا التنوع ضمن بيئة آمنة ومنظمة.

ويأتي هذا النموذج امتدادًا للعناية المستمرة بالحرمين الشريفين وقاصديهما، في إطار رؤية تطويرية شاملة تنسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، الذي يسعى إلى الارتقاء بتجربة الزائر وتحسين جودة الخدمات المقدمة له، وتعزيز المكانة الحضارية لمكة المكرمة على المستويين الإسلامي والعالمي.

وتبقى مكة المكرمة، بما تحمله من تنوع لغوي وإنساني فريد، مدينةً تتحدث بكل لغات العالم، لكنها تنطق برسالة واحدة؛ رسالة وحدةٍ وتنظيمٍ وتكامل، تُدار بكفاءة مؤسسية عالية تعكس ريادة المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين.