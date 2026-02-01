Icon

أخبار رئيسية
نزاهة توقف 127 شخصًا في 4 وزارات بجرائم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي

الأحد ١ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٣٥ صباحاً
نزاهة توقف 127 شخصًا في 4 وزارات بجرائم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي
المواطن - فريق التحرير

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر يناير 2026م.

وبحسب الهيئة، شملت تلك القضايا، وزارات “الداخلية، الدفاع، التعليم، البلديات والإسكان، الصحة، وتضمنت الجرائم “الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي”.

وأجرت الهيئة 1543 جولة رقابية، وأجرت 383 تحقيقا، وتم توقيف 127 موقوفا منهم من أطلق سراحه بكفالة.

