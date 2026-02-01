نزاهة توقف 127 شخصًا في 4 وزارات بجرائم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي

القنصلية السعودية في إسطنبول تحذر من عاصفة متوقعة ضبط مفحط الرياض القبض على قائد مركبة تعمد صدم مركبات وحاول الهروب من الموقع بالرياض المنافسة تصدر 19 قرارًا بشأن طلبات التركز الاقتصادي ليناير 2026 جامعة القصيم تُدشن حزمة من البرامج والتطبيقات و10 مبادرات رقمية في عرس عالمي بالرياض.. مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي 2026 يختتم فعالياته بتتويج الأبطال السعودية تسجّل مؤشرات تاريخية باستقبال 19.5 مليون حاج ومعتمر من الخارج خلال 2025 ضبط 7817 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع ميدفيديف: النصر بالحرب يهدف لمنع نشوب صراعات جديدة مكافحة الفساد تباشر 10 قضايا.. رشوة واستغلال نفوذ بملايين الريالات
باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر يناير 2026م.
وبحسب الهيئة، شملت تلك القضايا، وزارات “الداخلية، الدفاع، التعليم، البلديات والإسكان، الصحة، وتضمنت الجرائم “الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي”.
وأجرت الهيئة 1543 جولة رقابية، وأجرت 383 تحقيقا، وتم توقيف 127 موقوفا منهم من أطلق سراحه بكفالة.