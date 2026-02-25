هبوط وارتفاع السكر في رمضان.. إرشادات مهمة لتجنب المخاطر

يتطلّب صيام شهر رمضان إلى جانب أنَّه فرصة روحية وصحية لتعزيز الصبر والانضباط، عناية خاصة وفهمًا دقيقًا من أصحاب الأمراض المزمنة للتغييرات الجسدية التي قد تحدث نتيجة تغير مواعيد الوجبات وساعات الصيام، وتشكل تحديًا خاصًا للأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض.

وأوضح طبيب الأسرة الدكتور عبدالمحسن علي آل مرضمة أنَّ اتباع النصائح الطبية والإجراءات الوقائية يمكن أن يساعد أصحاب الأمراض المزمنة ومن ضمنها مرضى السكري في الحفاظ على صحتهم خلال شهر رمضان، مما يتيح لهم فرصة الاستفادة من هذا الشهر الكريم بشكل آمن ومفيد، مشيرًا إلى أنَّ مرض السكري هو من الأمراض المزمنة التي تحتاج إلى عناية خاصة بسبب التغييرات في مواعيد الوجبات وساعات الصيام.

وبيَّن أنَّ السكري يحدث نتيجة ارتفاع مستوى السكر في الدم بسبب نقص إفراز الأنسولين أو ضعف الاستجابة له، مبينًا أنَّ مريض السكري قد يتعرض خلال شهر رمضان لعدة تحديات، منها انخفاض مستوى السكر في الدم نتيجة الصيام الطويل، وارتفاع مستوى السكر بعد الإفطار بسبب تناول كميات كبيرة من الحلويات أو النشويات، والجفاف نتيجة قلة شرب السوائل.

ونصح مرضى السكري بأخذ الاحتياطات اللازمة، مثل: استشارة الطبيب قبل شهر رمضان لتعديل جرعات الأدوية أو الأنسولين، وقياس مستوى السكر بانتظام خلال اليوم، وبدء الإفطار بشكل متوازن مع تجنب الإفراط في تناول السكريات، لافتًا لضرورة شرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور، والتوقف عن الصيام فورًا عند حدوث أعراض انخفاض أو ارتفاع حاد في مستوى السكر.

بدورها، أوضحت الممرضة سحر حترش من تجمع نجران الصحي، أنَّ مبادرة “تأكد لصحتك” الوطنية خلال شهر رمضان تهدف إلى تحفيز الأفراد لتحسين نمط حياتهم خلال شهر الفضيل، من خلال إجراء 10 فحوصات وقائية، منها تحليل السكر للصائم، وتحليل السكر التراكمي، وفحص الدهون الكلية، والدهون الثلاثية، والدهون الضارة والنافعة، بالإضافة إلى فحص ارتفاع ضغط الدم.

يُذكر أنَّ الحملة الوطنية “تأكد لصحتك” تأتي تجسيدًا لغايات برنامج تحول القطاع الصحي ضمن رؤية المملكة 2030، الرامية إلى تحفيز الأفراد لتحسين نمط حياتهم خلال شهر رمضان من خلال توجيه رسائل توعوية مكثفة للمجتمع حول أهمية الوقاية الصحية، وتشمل عمل 10 فحوصات مخبرية وقياس العلامات الحيوية، وحث المستفيدين على زيارة أقرب مركز رعاية.

وتستهدف الحملات جميع شرائح المجتمع لفحص السكر الصائم والسكر التراكمي، وفحص الدهون النافعة والضارة، والدهون الثلاثية والكلية، إضافة إلى قياس ضغط الدم ونبض القلب، وقياس نسبة تشبع الأكسجين في الدم، وقياس كتلة الجسم.