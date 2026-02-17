Icon

هيئة الإذاعة والتلفزيون تُطلق خارطتها البرامجية لرمضان 1447هـ

الثلاثاء ١٧ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢٥ مساءً
هيئة الإذاعة والتلفزيون تُطلق خارطتها البرامجية لرمضان 1447هـ
المواطن - واس

أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون إطلاق دورتها البرامجية الشاملة لشهر رمضان المبارك لعام 2026م، التي تضم مجموعة نوعية من الأعمال الإنتاجية والحصرية، في خطوة تأتي تجسيدًا لإستراتيجيتها في تقديم محتوى إعلامي رفيع المستوى يجمع بين الرصانة المعرفية والترفيه الهادف.

وكشفت أن خارطتها البرامجية لهذا العام تواكب القفزات النوعية والتحولات الكبرى التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات، مشيرة إلى أنها قد استندت في تصميمها إلى ستة مسارات إستراتيجية رئيسة، تم اختيارها بعناية لتمزج بين الأبعاد الروحانية، والدراما الاجتماعية، والترفيه التفاعلي، والقصص الإنسانية الملهمة، إضافة إلى الحوارات الفكرية والملفات الوطنية، إذ تهدف هذه المسارات في مجملها إلى تقديم باقة متكاملة من الأعمال التي تلبي ذائقة مختلف فئات المجتمع وتجمع بين الأصالة والحداثة، مع التركيز على إبراز ثراء الثقافة السعودية وقيم المجتمع النبيلة في قالب إنساني وجداني جامع، يرسخ مكانة الشاشة السعودية كمنبر رائد للإبداع.

برامج درامية واجتماعية ونوعية

وأوضحت الهيئة أنها ستقدم ضمن دورتها الرمضانية مجموعة من البرامج الدرامية، والاجتماعية، والنوعية.

ففي مسار الإنتاج الدرامي، أعلنت الهيئة عن إدراج مسلسل «الحصة الأخيرة» ضمن خارطتها البرامجية، وهو عمل يتناول أبعاد العملية التربوية وقضايا الوعي المجتمعي في قالب درامي، مكملًا بذلك قائمة الأعمال الخليجية والعربية التي تقرر عرضها، وتشمل: «النويلاتي»، و«سموم القيظ»، و«أنا وهي هيّا»، و«عائلة الملك»، و«أنا ولا أنا»، و«مرضي ودحام»؛ إذ تستهدف الهيئة من خلال هذا التنوع الإنتاجي تلبية متطلبات المشاهدين وتقديم محتوى يتواءم مع معايير الجودة المعتمدة.

وأشارت الهيئة إلى إدراج مسار مخصص للمحتوى الاجتماعي ضمن دورتها الرمضانية، يمثله برنامج «من قلب» الذي يتناول واقع الحياة اليومية ويعزز مبادئ التكافل والتعاون المجتمعي، مؤكدة أن هذا المسار يستهدف تسليط الضوء على الأبعاد الإنسانية خلال الشهر المبارك، موضحةً أن الدورة البرامجية أولت أهمية كبرى للجانب المعرفي والبرامج الدينية عبر مجموعة من الأعمال المتخصصة، شملت: «فتاوى»، و«كيف أسلم»، و«صوت الإيمان»، إضافة إلى برنامج «الأيام الخالية»؛ والتي تهدف في مجملها إلى تقديم محتوى ديني يتسم بالموثوقية، ويخاطب الجمهور بأسلوب يتوافق مع روحانية الموسم الرمضاني.

ويأتي برنامج «الديرة» ليقدم مفردات التراث الوطني في قالب تحديات ثقافية ومسابقات تفاعلية تستهدف تعزيز الارتباط بالجذور وترسيخ الهوية بين المشاهدين، بالتوازي مع برنامج «بنتي السنعة» الذي يوثق رحلة استكشافية عبر مطابخ مناطق المملكة المختلفة، محتفيًا بفنون الطهي الشعبي وقصصه المتوارثة بوصفها ركيزةً أصيلة في الثقافة الشعبية السعودية.
وكبرامج نوعية يأتي «رشة ملح»، الذي يستعرض تقاليد الإفطار وعادات الكرم والتواصل الأسري، مبرزًا قيم البساطة والجمال في نمط الحياة السعودية.

وأفردت الهيئة مساحةً للمحتوى الحواري والوطني ضمن دورتها، حيث يستعرض برنامج «مخيال» محطات إنجاز الشخصيات العربية المؤثرة، بالتكامل مع بودكاست «خارج المشهد» المخصص لتناول تجارب النجاح والتحديات الإنسانية؛ لافتةً النظر إلى تخصيص برنامج «طويق» لتوثيق المنجزات والمبادرات الوطنية الكبرى، إضافة إلى برامج «فجر الأرض»، و«سواعدنا»، و«لآخر نفس»، المستهدفة لإبراز مسيرة الإبداع والتمكين الوطني.

وأكدت الهيئة أن الدورة البرامجية شهدت تخصيص مساحة عبر قناة «ذكريات» لاستعادة الإنتاج التلفزيوني التاريخي، من خلال بث الصلوات الأرشيفية من المسجد الحرام وإعادة عرض أعمال مثل «طاش ما طاش» و«سباق المشاهدين»، لافتةً النظر إلى استمرار مواسم البرامج الجماهيرية ومنها: «شكرًا مليون»، و«مشورة»، و«نسيج»، و«علوم الأولين»، وبرنامج «دورينا غير»؛ وذلك ضمن منظومة إعلامية شاملة تستهدف تلبية اهتمامات فئات المجتمع كافة.

واختتمت الهيئة بالإشارة إلى أن هذه الدورة البرامجية تأتي نتاج عمل مؤسسي يستهدف تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- وتلبية اهتمامات المجتمع السعودي، مؤكدةً التزامها بتقديم محتوى إعلامي يسهم في بناء الوعي الوطني، ومحققةً بذلك أعلى معايير الجودة والتميز الإبداعي في المشهد الإعلامي.

 

