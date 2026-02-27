وزارة الإعلام تنظّم بطولة بادل الإعلام الرمضانية في نسختها الأولى

برعاية معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، تنظّم وزارة الإعلام بطولة الإعلام الرمضانية في نسختها الأولى “بادل الإعلام”، وذلك خلال الفترة من 1 – 5 مارس الجاري في ملعب “بادل رش” بمنطقة “بوليفارد رياض سيتي”، وبمشاركة عددٍ من المؤسسات الإعلامية، في إطار تعزيز التواصل بين الإعلاميين، ونشر ثقافة الرياضة وترسيخها أسلوب حياة.

وتأتي البطولة بصفتها حدثًا رياضيًا سنويًا يُقام خلال شهر رمضان في كل عام برياضة مختلفة، بما يسهم في فتح آفاقٍ متنوعة للتعاون، ويعزّز قنوات التواصل بين الإعلاميين ومنظومة وزارة الإعلام، في بيئة تجمع بين التنافس الرياضي وروح الزمالة.

وتجسّد “بادل الإعلام” رؤية وزارة الإعلام في تعزيز التواصل المجتمعي والإعلامي، من خلال توظيف الأنشطة الرياضية، واستثمار الرياضة جسر تواصلي جديد يسهم في تعزيز ارتباط الإعلام بالمجتمع.

وتُقام النسخة الأولى من البطولة بشراكة مع عدد من الجهات، ومنها: الاتحاد السعودي للبادل بصفته شريكًا رياضيًا، وشركة “مايسترو” بصفتها شريكًا للاستضافة، وشركة “NOB” شريكًا إبداعيًّا، ووكالة “روح” شريك الإلهام من خلال تنفيذ الدروع والميداليات، فيما يأتي “هاڤ مليون” شريكًا للضيافة، وشركة “رسن العربية” شريكًا للتنظيم، و”مؤثر” شريك التأثير.