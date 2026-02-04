وزارة الإعلام توقع مذكرتَي تعاون مع دارة الملك عبدالعزيز

نيابة عن معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري, شهد معالي مساعد وزير الإعلام الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث, اليوم, توقيع وزارة الإعلام ممثلة بمركز الوثائق والمحفوظات، ومنصة سعوديبيديا؛ مذكرتي تعاون مع دارة الملك عبدالعزيز، وذلك في منصة الاتفاقيات بالمنتدى السعودي للإعلام 2026.

ووقع نائب الرئيس التنفيذي لدارة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالعزيز الخريّف المذكرة مع رئيس مركز الوثائق والمحفوظات بوزارة الإعلام هلال المالكي، بهدف تعزيز الشراكة بين الجانبين في مجال الدراسات والبحوث الأكاديمية المتعلقة بتأثير الإعلام في الثقافة التاريخية.

وتهدف إلى التعاون في توثيق المصادر والمعلومات التاريخية المرتبطة بالمملكة والعالمين العربي والإسلامي بمختلف أنواعها، والعمل المشترك على تنظيم الفعاليات والمؤتمرات والندوات والمعارض التي تسهم في نشر الوعي، وترسيخ القيم والانتماء، والمحافظة على الهوية الوطنية.

وشملت المذكرة تعاون الجانبين في حفظ المواد التاريخية، وتقديم الاستشارات الفنية، والتدريب في مجالات التعقيم والترميم والتجليد والرقمنة والفهرسة، إلى جانب إتاحة برامج تدريبية لمنسوبي الدارة وإشراكهم في المشروعات الإعلامية الوطنية التاريخية، والتعاون في مجالات التحوّل الرقمي، وإنتاج الأفلام الوثائقية والعلمية، وتبادل الإصدارات العلمية، والعمل على تطوير محتوى إعلامي إبداعي يعزّز صورة المملكة، ويبرز تاريخها وثقافتها وعلاقاتها الدولية.

كما وقع نائب الرئيس التنفيذي لدارة الملك عبدالعزيز مذكرة تعاون مع منصة “سعوديبيديا”، التي مثلها رئيسها التنفيذي حامد الشهري.

وتهدف المذكرة إلى التعاون في مجال دعم منصة “سعوديبيديا” بالمحتوى والمواد والصور والمصادر، وتقديم الاستشارات، إلى جانب تقديم خدمات الأرشفة الرقمية لأصول منظومة الإعلام.