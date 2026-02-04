Icon

وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS Icon فيصل بن فرحان يبحث المستجدات الإقليمية مع نظيره الإيراني Icon وظائف شاغرة لدى الخطوط القطرية Icon وظائف شاغرة في شركة PARSONS Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة معادن Icon وظائف إدارية شاغرة في شركة التنفيذي Icon شرطة الخرج تضبط شخصًا اعتدى على امرأة Icon ولي العهد يستقبل المستشار الألماني ويعقدان جلسة مباحثات رسمية Icon السجن مدى الحياة لمتهم بمحاولة اغتيال دونالد ترمب Icon وزارة الإعلام توقع مذكرتَي تعاون مع دارة الملك عبدالعزيز Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
حفاظًا على سلامة الطلبة وجودة البيئة التعليمية

وزارة التعليم تلغي تراخيص 74 مدرسة خاصة

الأربعاء ٤ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٨:١٣ مساءً
وزارة التعليم تلغي تراخيص 74 مدرسة خاصة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة التعليم، اليوم الأربعاء، إلغاء تراخيص 74 مدرسة خاصة في عدد من مدن المملكة؛ بعد رصد مخالفات تتعلق بالالتزام والامتثال للأنظمة والاشتراطات المعتمدة، وبما يضمن سلامة الطلاب والطالبات وجودة العملية التعليمية.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن المخالفات شملت عدم وجود ترخيص تشغيلي ساري المفعول، إضافة إلى عدم توفر ترخيص السلامة (شهادة الدفاع المدني)، وهي متطلبات أساسية لاستمرار النشاط التعليمي في المدارس خاصة.

قد يهمّك أيضاً
البنيان: مسيرة التعليم في المملكة لعصر الذكاء الاصطناعي تنطلق من رؤية ولي العهد الطموحة

البنيان: مسيرة التعليم في المملكة لعصر الذكاء الاصطناعي تنطلق من رؤية ولي...

التعليم تفعل دليل خدمة التطوير المهني للمعلمين

التعليم تفعل دليل خدمة التطوير المهني للمعلمين

إلغاء تراخيص 74 مدرسة خاصة

وأكدت وزارة التعليم، أنها اتخذت هذا القرار بعد سلسلة من الإجراءات التنظيمية والتدرج في التنبيهات، وعدم تجاوب المدارس المعنية مع متطلبات التصحيح، وارتفاع مستوى المخاطر الناتجة عن استمرار المخالفات، إلى جانب عدم نظامية استمرار النشاط التعليمي، وعدم قدرة المرخص لهم على الوفاء بالمتطلبات التشغيلية اللازمة.

وأظهرت الجولات الرقابية خلال الفترة الماضية عدم التزام عدد من المدارس بتحديث تراخيصها أو استيفاء الاشتراطات المحدثة، مما استوجب اتخاذ الإجراءات النظامية حفاظًا على سلامة الطلبة وضمان جودة البيئة التعليمية.

خيار النقل إلى مدارس أخرى

وفي إطار حرصها على ضمان استمرارية تعليم الطلبة، عملت الوزارة على قبول الطلاب والطالبات المنقولين من تلك المدارس مباشرة في المدارس الحكومية، مع إتاحة خيار النقل إلى المدارس التي يختارها أولياء الأمور؛ بما يضمن استكمالهم لدراستهم دون انقطاع، وفي بيئة تعليمية مناسبة وقريبة من مقار سكنهم.

وتؤكد وزارة التعليم أن هذا الإجراء يأتي ضمن مسؤولياتها في تعزيز جودة التعليم، وتوفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة، ورفع مستوى التنافسية في قطاع التعليم الأهلي، ودعم تطويره بما يخدم مصلحة الطلبة وأولياء الأمور.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد