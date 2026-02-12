Icon

حققت القوات الخاصة للأمن البيئي قفزات نوعية في حماية البيئة واستدامتها

وزارة الداخلية تعزز مفاهيم حماية البيئة ودعم جهود تنمية الغطاء النباتي

الخميس ١٢ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١:٥٩ مساءً
وزارة الداخلية تعزز مفاهيم حماية البيئة ودعم جهود تنمية الغطاء النباتي
المواطن - واس

عززت وزارة الداخلية مفاهيم المحافظة على النظام البيئي واستدامتها، ودعم التشجير وزيادة الرقعة الخضراء، والمشاركة في البرامج والأنشطة البيئية لنشر المعرفة والوعي والإرشاد في تنمية الغطاء النباتي، وحمايتها، من خلال قطاع أمني مختص في إنفاذ الأنظمة البيئية، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويطّلع زوّار جناح وزارة الداخلية في معرض الدفاع الدولي 2026 الذي يقام خلال الفترة (8-12 فبراير الجاري) بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات – ملهم، على جهود الوزارة والتقنيات الحديثة والمستقبلية ودورها في الأنظمة البيئية؛ لتعزيز المحافظة على الموارد الطبيعية وحماية ومراقبة البيئة.

القوات الخاصة للأمن البيئي

ففي عام (2019) باشرت القوات الخاصة للأمن البيئي اختصاصها ومهامها في حماية البيئة وإنفاذ الأنظمة البيئية، وتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة إلى حفظ ثروات الوطن البيئية، وتحقيق الالتزام البيئي للأفراد والمؤسسات للوصول إلى بيئة مستدامة وتحسين جودة الحياة.

وأسندت وزارة الداخلية للقوات الخاصة للأمن البيئي مسؤوليات شاملة تمكّنها من إنفاذ الأنظمة البيئية، بالتنسيق مع الجهات المعنية البيئية والأمنية، وانتشرت القوات في مختلف أنحاء المملكة من خلال (54) مقرًا ومركزًا، شملت (6) مناطق إدارية، و(8) محميات ملكية، و(4) محميات طبيعية، دعمًا للجهود البيئية الرامية إلى زيادة معدلات الغطاء النباتي، وعودة التوازن البيئي في المملكة.

وعملت القوات الخاصة للأمن البيئي وفق خطة إستراتيجية تستهدف تغطية مناطق ومحافظات المملكة، وما تضمه من المحميات الملكية والطبيعية والغابات والمراعي والمتنزهات ومناطق عبور الطيور والمناطق الساحلية، من خلال مقر القيادة الرئيس في مدينة الرياض، وتتبع له قيادات ميدانية في المناطق والمدن والمحافظات.

وحققت القوات قفزات نوعية في حماية البيئة واستدامتها من خلال استخدام التقنيات الحديثة وطائرات الدرون والمجنحة، وتوظيفها في الحماية وإنفاذ الأنظمة، وذلك عبر شبكة واسعة من المقار والمراكز الميدانية، تكاملًا مع الجهات ذات العلاقة، بما يحقق سرعة الاستجابة وفاعلية الرقابة وتعزيز الالتزام بالأنظمة البيئية.

