وزير التجارة يصدر قرارًا وزاريًا بتعيين أعضاء مجلس إدارة غرفة القريات

أصدر معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قرارًا وزاريًا بتعيين أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية في القريات للدورة القادمة (1447 – 1451هـ).

وتضمنت القائمة ستة أعضاء معينين، هم: إبراهيم بن يوسف محمد العجاج، وخالد بن عطالله فريح العنزي، وعبدالله بن سليمان عمشان الشراري، ومحمد علي تمام أبو طالب، ونايف بن مجاهد عتيق الكويكبي، ونزار بن خالد مناور الرشيد، وتمتد عضوية المجلس (4) سنوات، تبدأ من تاريخ 1447/08/27هـ.