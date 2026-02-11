Icon

قليب غنيم.. معالم عمرها أكثر من قرن توثق ذاكرة الاستقرار شمال المملكة Icon الاتحاد يقسو على الغرافة القطري بسباعية نظيفة Icon الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس Icon معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض خدمة “البوابات الإلكترونية اللاتلامسية” Icon حساب المواطن 2026.. 3 أسباب لنقص الدعم Icon انتهاء مدة تسجيل العقارات في 3 مناطق 12 فبراير Icon العُلا والنمر العربي.. علاقةٌ وثّقتها النقوش وحافظت عليها جهود الحاضر Icon معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض نظام مضاد الطائرات المسيرة Icon المنظومة الثقافية تُشارك في كأس السعودية لسباقات الخيل بفعالياتٍ ثقافية ثرية Icon 4 أيام تفصل زوار موسم الدرعية 25/26 على انتهاء برنامج منزال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة سدايا

الأربعاء ١١ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٠٣ صباحاً
وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة سدايا
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مكاتب الهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة سدايا

وأبرزت هيئة سدايا، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة لدى مجموعة التركي القابضة

وظائف شاغرة لدى مجموعة التركي القابضة

وظائف إدارية شاغرة في شركة التنفيذي

وظائف إدارية شاغرة في شركة التنفيذي

– مدير قسم الاستقطاب: شهادة البكالوريوس في تخصصات : (إدارة الاعمال، أو الموارد البشرية).

– مطور برمجيات: شهادة البكالوريوس في تخصصات : (نظم معلومات الحاسب، علوم الحاسب)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت هيئة سدايا، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 فبراير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف إدارية شاغرة في شركة التنفيذي
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة في شركة التنفيذي

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في هيئة المراجعين والمحاسبين
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في هيئة المراجعين والمحاسبين

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى مجموعة التركي القابضة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى مجموعة التركي القابضة

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ شركة الملاحة الجوية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ شركة الملاحة الجوية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ شركة CEER للسيارات
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ شركة CEER للسيارات

حصاد اليوم
وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة التصنيع
حصاد اليوم

وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة التصنيع

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى PARSONS في 4 مدن
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى PARSONS في 4 مدن

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بفروع شركة BAE SYSTEMS
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بفروع شركة BAE SYSTEMS

حصاد اليوم