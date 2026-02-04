وظائف إدارية شاغرة في شركة التنفيذي

أعلنت شركة التنفيذي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة التنفيذي

وبيّنت شركة التنفيذي، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– رئيس إدارة العقود: شهادة البكالوريوس في تخصص المالية، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي أول عمليات التطوير: شهادة البكالوريوس في تخصص تقنية المعلومات، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة التنفيذي، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 فبراير 2026م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 فبراير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)