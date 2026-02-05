وظائف شاغرة بشركة المراعي في 3 مدن

Icon

الخميس ٥ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٢٢ مساءً
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة المراعي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها في كل من سكاكا، والخرج، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة المراعي

وبيّنت شركة المراعي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– منسق الجودة والسلامة والصحة والبيئة (سكاكا).

– مهندس مدني (الخرج).

– مسؤول المشتريات (الرياض).

– مسؤول التخطيط (الخرج).

– رئيس فريق المخازن (الخرج).

– محلل أنظمة (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 فبراير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

