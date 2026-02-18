أمير الرياض يدشّن مقرّ حملة جود الإسكان “الجود منا وفينا” وظائف شاغرة بشركة رتال للتطوير وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود الصحية الأرصاد: مراقبة أجواء الحرمين والمواقيت والطرق المؤدية إليها خلال رمضان الهيئة العامة للإحصاء تعلن عن البدء بتنفيذ نظام الإحصاء أمير تبوك يُدشِّن حملة “الجود منا وفينا” لتوفير مساكن كريمة للأسر المستحقة اقتران الزهرة بهلال رمضان يزيّن سماء المملكة حرس الحدود يقبض على إثيوبيين لتهريبهما 35 كجم من الحشيش بعسير برعاية خادم الحرمين.. أمير الرياض يكرم الفائزين بجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم للبنين “يلو” تواصل رعايتها لحملة إفطار مليون صائم للعام الخامس على التوالي
أعلنت شركة رتال للتطوير العمراني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومشاريعها القائمة في كل من الرياض، والخبر.
وأبرزت شركة رتال، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي إدارة المخاطر.
– مدير مشروع.
– مهندس البنية التحتية.
– مهندس أول معماري.
– مهندس عقود.
– مدير التأجير.
– مدير تطوير وتفعيل الأماكن.
وأوضحت شركة رتال، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 فبراير 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (https://fa-etzd-saasfaprod1.fa.ocs.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/ar/sites/CX_1001/jobs?mode=location)