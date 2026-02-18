وظائف شاغرة بشركة رتال للتطوير

أعلنت شركة رتال للتطوير العمراني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومشاريعها القائمة في كل من الرياض، والخبر.

تفاصيل وظائف شركة رتال

وأبرزت شركة رتال، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي إدارة المخاطر.

– مدير مشروع.

– مهندس البنية التحتية.

– مهندس أول معماري.

– مهندس عقود.

– مدير التأجير.

– مدير تطوير وتفعيل الأماكن.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة رتال، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 فبراير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (https://fa-etzd-saasfaprod1.fa.ocs.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/ar/sites/CX_1001/jobs?mode=location)