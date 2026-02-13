Icon

وظائف شاغرة بـ شركة البحر الأحمر

الجمعة ١٣ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٣٧ مساءً
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية للتطوير، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في عدد من المشاريع السياحية الواقعة على ساحل البحر الأحمر.

تفاصيل وظائف شركة البحر الأحمر

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد تنفيذي.

– مدير عمليات التنقل في المطار.

– أخصائي أول أنظمة لوجستية.

– مدير أول التسويق والمبيعات.

– أخصائي أول عمليات التنقل.

– مدير أول غرفة التحكم.

– مساعد مدير مراكز الخدمات اللوجستية.

– مدرب غوص.

– مشرف فعاليات اليخوت.

– مدير مجموعة التسويق.

– مهندس مشاريع.

– مساعد مدير شبكات المياه والصرف الصحي.

– مساعد مدير قسم الهندسة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 فبراير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

