تراجع دور مكتب الحماية المالية للمستهلك كلف الأميركيين 19 مليار دولار مديرة صندوق النقد: اقتصاد السعودية قوي ويواصل التنويع رغم التحديات العالمية دراسة تحذّر من تأثير أجهزة الضوضاء الوردية على صحة المخ والنوم وظائف شاغرة لدى PARSONS في 4 مدن وظائف شاغرة بفروع شركة BAE SYSTEMS وظائف شاغرة في كاتريون للتموين وظائف شاغرة لدى شركة رتال للتطوير وظائف شاغرة بـ شركة الملاحة الجوية وظائف شاغرة في هيئة عقارات الدولة وظائف شاغرة لدى شركة ترشيد
أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى بفروع الشركة في كل محافظة جدة.
وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– رئيس قسم إدارة البيانات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة البيانات، تقنية المعلومات، إدارة الأعمال).
– أخصائي التعاون المدني العسكري: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الحركة الجوية، أو ما يعادلها.
– أخصائي إدارة الجودة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو إدارة الجودة).
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 9 فبراير 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 فبراير 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)