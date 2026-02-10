Icon

تراجع دور مكتب الحماية المالية للمستهلك كلف الأميركيين 19 مليار دولار Icon مديرة صندوق النقد: اقتصاد السعودية قوي ويواصل التنويع رغم التحديات العالمية Icon دراسة تحذّر من تأثير أجهزة الضوضاء الوردية على صحة المخ والنوم Icon وظائف شاغرة لدى PARSONS في 4 مدن Icon وظائف شاغرة بفروع شركة BAE SYSTEMS Icon وظائف شاغرة في كاتريون للتموين Icon وظائف شاغرة لدى شركة رتال للتطوير Icon وظائف شاغرة بـ شركة الملاحة الجوية Icon وظائف شاغرة في هيئة عقارات الدولة Icon وظائف شاغرة لدى شركة ترشيد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة بـ شركة الملاحة الجوية

الثلاثاء ١٠ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٢٩ صباحاً
وظائف شاغرة بـ شركة الملاحة الجوية
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى بفروع الشركة في كل محافظة جدة.

تفاصيل وظائف الملاحة الجوية

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة لدى PARSONS في 4 مدن

وظائف شاغرة لدى PARSONS في 4 مدن

وظائف شاغرة بفروع شركة BAE SYSTEMS

وظائف شاغرة بفروع شركة BAE SYSTEMS

– رئيس قسم إدارة البيانات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة البيانات، تقنية المعلومات، إدارة الأعمال).

– أخصائي التعاون المدني العسكري: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الحركة الجوية، أو ما يعادلها.

– أخصائي إدارة الجودة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو إدارة الجودة).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 9 فبراير 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 فبراير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة لدى شركة نابكو
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة نابكو

حصاد اليوم
وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في هيئة المراجعين والمحاسبين
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في هيئة المراجعين والمحاسبين

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة سابك
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة سابك

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في كاتريون للتموين
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في كاتريون للتموين

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بفروع شركة BAE SYSTEMS
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بفروع شركة BAE SYSTEMS

حصاد اليوم
وظائف إدارية شاغرة في مجموعة العليان
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة في مجموعة العليان

حصاد اليوم