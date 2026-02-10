وظائف شاغرة بـ شركة الملاحة الجوية

أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى بفروع الشركة في كل محافظة جدة.

تفاصيل وظائف الملاحة الجوية

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– رئيس قسم إدارة البيانات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة البيانات، تقنية المعلومات، إدارة الأعمال).

– أخصائي التعاون المدني العسكري: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الحركة الجوية، أو ما يعادلها.

– أخصائي إدارة الجودة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو إدارة الجودة).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 9 فبراير 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 فبراير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)