حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة بـ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

الخميس ١٢ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٦:٠٥ مساءً
وظائف شاغرة بـ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة الزكاة

وأبرزت هيئة الزكاة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير قسم الدعم الميداني.

– مشرف خدمات عمليات تقنية المعلومات.

– أخصائي رئيسي التحصيل.

– أخصائي أول التحصيل.

– خبير تطبيقات تقنية المعلومات.

– مدير حسابات رئيسي.

التقديم على الوظائف

وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 فبراير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

