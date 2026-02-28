Icon

وظائف شاغرة بفروع شركة النهدي

السبت ٢٨ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٤٧ مساءً
وظائف شاغرة بفروع شركة النهدي
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة النهدي الطبيّة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والعيادات التابعة لها في كل من المدينة المنورة، وجدة، ونجران، والرياض.

تفاصيل وظائف النهدي الطبيّة

وأبرزت شركة النهدي، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي الأشعة.

– أخصائي أول تخطيط المساحات.

– مدير أول تميز سلسلة التوريد.

– أخصائي طبيب مختبرات/ علم الأمراض.

– أخصائي أمراض الأنف والأذن والحنجرة.

– أخصائي مختبرات طبية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 فبراير 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 مارس 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

