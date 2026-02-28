وظائف شاغرة بفروع شركة النهدي

سلطنة عُمان تدين الهجوم الإيراني على السعودية والإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن الملك سلمان يوجه باستضافة كافة العالقين في مطارات المملكة من الأشقاء الخليجيين السعودية لن تسمح لأي طرفٍ كان باستخدام أجوائها.. وستعمل على ضمان سلامة أراضيها القيادة الرشيدة تؤصل منهج الإحسان من خلال تكريم المحسنين أجواء ضبابية تستقطب أهالي عسير للإفطار في الحدائق العامة “الجوازات” تسخر إمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن في مختلف المنافذ برعاية ولي العهد.. منصة “إحسان” تنظم حفل تكريم المحسنين الجمعة القادمة مشاهد من الهجوم على قاعدة صواريخ تابعة للقوات الإيرانية الحرس الثوري يعلن إغلاق مضيق هرمز وظائف شاغرة لدى جامعة الملك عبدالله
أعلنت شركة النهدي الطبيّة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والعيادات التابعة لها في كل من المدينة المنورة، وجدة، ونجران، والرياض.
وأبرزت شركة النهدي، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي الأشعة.
– أخصائي أول تخطيط المساحات.
– مدير أول تميز سلسلة التوريد.
– أخصائي طبيب مختبرات/ علم الأمراض.
– أخصائي أمراض الأنف والأذن والحنجرة.
– أخصائي مختبرات طبية.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 فبراير 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 مارس 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)