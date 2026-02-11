Icon

وظائف شاغرة بمجموعة بن شيهون

الخميس ١٢ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٢٩ صباحاً
وظائف شاغرة بمجموعة بن شيهون
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة مجموعة بن شيهون المحدودة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مكاتب ومعارض الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف مجموعة بن شيهون

وأبرزت مجموعة بن شيهون أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مسؤول المبيعات المؤسسي.

– مصمم جرافيك.

– محلل مالي أول.

– فني فحص/ الصيانة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة بن شيهون، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 فبراير 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 مارس 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

