Icon

ولفرهامبتون يُسقط أستون فيلا بثنائية نظيفة في الدوري الإنجليزي Icon #يهمك_تعرف | خطوات حجز الصلاة في الروضة الشريفة عبر توكلنا Icon مظلات المسجد النبوي.. هندسة متحركة تظلل أكثر من 228 ألف مصلٍ Icon الحزم يتغلّب على الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدف Icon عُمان: إيران وافقت على عدم امتلاك مواد نووية عسكرية وهناك تقدم بمسار الاتفاق Icon الهلال يتجاوز الشباب بخماسية  Icon تفعيل 4 مصليات لامتداد الصفوف بالمنطقة المركزية في شهر رمضان Icon وزارة الإعلام تنظّم بطولة بادل الإعلام الرمضانية في نسختها الأولى Icon وصول قافلة مساعدات سعودية جديدة إلى قطاع غزة Icon اليوم أول تعامد للقمر على الكعبة في 2026 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق

وظائف شاغرة في شركة الفنار

السبت ٢٨ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٢:٣٢ صباحاً
وظائف شاغرة في شركة الفنار
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في كل من الرياض، ونجران.

تفاصيل وظائف شركة الفنار

وأبرزت شركة الفنار، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة بـ شركة الإلكترونيات المتقدمة

وظائف شاغرة بـ شركة الإلكترونيات المتقدمة

وظائف إدارية وهندسية شاغرة بوزارة الطاقة

وظائف إدارية وهندسية شاغرة بوزارة الطاقة

– مدير مشروع.

– مهندس مدني/ ضمان ومراقبة الجودة.

– رئيس نمذجة معلومات المباني.

– مهندس مساعد/ قسم الاختبار والتشغيل.

– مهندس أول صيانة ميكانيكية.

– مهندس مواد.

– رئيس فريق دعم الأنظمة.

– مهندس اختبار وتشغيل.

– مدير العقود.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الفنار، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 فبراير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ هيئة الطيران المدني
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ هيئة الطيران المدني

حصاد اليوم
وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة السودة
السوق

وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة السودة

السوق
وظائف شاغرة في مطارات الدمام
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في مطارات الدمام

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بفروع مجموعة الفطيم
السوق

وظائف شاغرة بفروع مجموعة الفطيم

السوق
وظائف شاغرة بشركة المراعي
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بشركة المراعي

حصاد اليوم
وظائف إدارية شاغرة لدى مجموعة العليان
السوق

وظائف إدارية شاغرة لدى مجموعة العليان

السوق
وظائف إدارية شاغرة في شركة كدانة
السوق

وظائف إدارية شاغرة في شركة كدانة

السوق