وظائف شاغرة في شركة الفنار

أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في كل من الرياض، ونجران.
وأبرزت شركة الفنار، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير مشروع.
– مهندس مدني/ ضمان ومراقبة الجودة.
– رئيس نمذجة معلومات المباني.
– مهندس مساعد/ قسم الاختبار والتشغيل.
– مهندس أول صيانة ميكانيكية.
– مهندس مواد.
– رئيس فريق دعم الأنظمة.
– مهندس اختبار وتشغيل.
– مدير العقود.
وأوضحت شركة الفنار، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 فبراير 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)