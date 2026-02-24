وظائف شاغرة في مركز الإسناد والتصفية

ياسر جلال يتراجع عن مقاضاة أحمد ماهر: أنت في مقام والدنا “منصة أجير”.. حلول للمنشآت السياحية للتعاقد مع قوى عاملة مؤقتة أكاديمية واس للتدريب الإخباري تعرف ببرنامج تمكين الخريجين للوظائف الإعلامية في أمسيتها الرمضانية بجدة الخلود يفوز على الخليج بثلاثية في دوري روشن أمير جازان يدشّن حملة “تأكد لصحتك” القبض على 3 مواطنين لتهريبهم 500 كجم من القات في جازان البيت الأبيض: الدبلوماسية خيار ترامب الأول مع إيران 4 أعراض تتطلب إفطار مريض السكر الاتحاد يفرط في الفوز والحزم يفرض التعادل الهلال يسقط في فخ التعادل أمام التعاون في دوري روشن
أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ”، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي في مدينة الرياض.
وأبرزت إدارة المركز، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– أخصائي متقدم الحوسبة السحابية.
– مدير الرقابة والتقارير المالية.
– مدير حوكمة ومخاطر والتزام الأمن السيبراني.
وأوضحت إدارة مركز الإسناد والتصفية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 24 فبراير 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)