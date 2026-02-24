Icon

وظائف شاغرة في مركز الإسناد والتصفية

الأربعاء ٢٥ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٢:٢٢ صباحاً
وظائف شاغرة في مركز الإسناد والتصفية
المواطن- خالد الأحمد

أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ”، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مركز إنفاذ

وأبرزت إدارة المركز، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي متقدم الحوسبة السحابية.

– مدير الرقابة والتقارير المالية.

– مدير حوكمة ومخاطر والتزام الأمن السيبراني.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة مركز الإسناد والتصفية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 24 فبراير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

