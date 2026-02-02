وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيسي في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف البنك الإسلامي

وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– رئيس الاتصالات والتسويق المؤسسي: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (التسويق، الاتصالات، العلاقات العامة، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مصمم محتوى مرئي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التصميم الجرافيكي، الاتصالات المرئية، الوسائط المتعددة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 فبراير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)