Icon

تحت رعاية عبدالعزيز بن سعود.. الفريق البسامي يشهد تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي للمجندات Icon الزكاة والجمارك تُحدد ضوابط إصدار الفواتير الضريبية ومهلة الـ 15 يومًا Icon سلمان للإغاثة يواصل تقديم خدماته الطبية في الغيضة اليمنية Icon الاتحاد ينهي العلاقة التعاقدية مع بنزيما Icon وظائف شاغرة في مؤسسة جسر الملك فهد Icon وظائف شاغرة لدى شركة الحاج حسين رضا Icon جوجل تطلق مشروع جيني لابتكار عوالم رقمية تفاعلية Icon طرق تخطيط ميزانية شهر رمضان Icon الأخدود يتعادل مع ضيفه نيوم بهدف لمثله Icon وظائف إدارية شاغرة بـ شركة بترورابغ Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي

الإثنين ٢ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٣٣ مساءً
وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيسي في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف البنك الإسلامي

وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة في مؤسسة جسر الملك فهد

وظائف شاغرة في مؤسسة جسر الملك فهد

وظائف شاغرة لدى شركة الحاج حسين رضا

وظائف شاغرة لدى شركة الحاج حسين رضا

– رئيس الاتصالات والتسويق المؤسسي: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (التسويق، الاتصالات، العلاقات العامة، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مصمم محتوى مرئي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التصميم الجرافيكي، الاتصالات المرئية، الوسائط المتعددة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 فبراير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف إدارية شاغرة في هيئة سدايا
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة في هيئة سدايا

حصاد اليوم
وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة سدايا
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة سدايا

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في مؤسسة جسر الملك فهد
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في مؤسسة جسر الملك فهد

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بمركز أرامكو الطبي
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بمركز أرامكو الطبي

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة طيران أديل
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة طيران أديل

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بشركة السودة للتطوير
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بشركة السودة للتطوير

حصاد اليوم
وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في تبوك الدوائية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في تبوك الدوائية

حصاد اليوم