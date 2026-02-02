وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي

تحت رعاية عبدالعزيز بن سعود.. الفريق البسامي يشهد تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي للمجندات الزكاة والجمارك تُحدد ضوابط إصدار الفواتير الضريبية ومهلة الـ 15 يومًا سلمان للإغاثة يواصل تقديم خدماته الطبية في الغيضة اليمنية الاتحاد ينهي العلاقة التعاقدية مع بنزيما وظائف شاغرة في مؤسسة جسر الملك فهد وظائف شاغرة لدى شركة الحاج حسين رضا جوجل تطلق مشروع جيني لابتكار عوالم رقمية تفاعلية طرق تخطيط ميزانية شهر رمضان الأخدود يتعادل مع ضيفه نيوم بهدف لمثله وظائف إدارية شاغرة بـ شركة بترورابغ
أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيسي في محافظة جدة.
وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– رئيس الاتصالات والتسويق المؤسسي: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (التسويق، الاتصالات، العلاقات العامة، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– مصمم محتوى مرئي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التصميم الجرافيكي، الاتصالات المرئية، الوسائط المتعددة)، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 فبراير 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)