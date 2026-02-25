Icon

وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية

الأربعاء ٢٥ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٤٩ مساءً
وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في كل من الرياض، وجدة، والجبيل، وينبع.

تفاصيل وظائف التصنيع الوطنية

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– منسق أول مبيعات.

– ممثل مبيعات.

– أخصائي عمليات/ تخطيط الإنتاج.

– ممثل أول مبيعات التصدير.

– فني صيانة كهربائية.

– مفتش كهرباء.

– محلل قسم الامتثال.

– فني أول كهرباء.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة التصنيع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 فبراير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

