وظائف إدارية وهندسية شاغرة بـ هيئة الزكاة وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية الحصان مديرًا عامًا للمراكز الصحية والعيادات التخصصية الشاملة بوزارة الداخلية وظائف إدارية شاغرة في شركة كدانة وظائف شاغرة بـ البنك الإسلامي ابن معمر: “أصول الخيل” يستحضر تاريخ الدولة في يوم التأسيس ضبط مخالفة صحية في عيادة جلدية.. تصوير المراجعات أثناء جلسات الليزر نائب ترامب: نفضل الدبلوماسية مع إيران لكن الخيار العسكري متاح النصر يصعق النجمة بثلاثية في الشوط الأول بدوري روشن اللواء الركن عوض العنزي يتفقد قوات الأفواج الأمنية بعسير وجازان ويهنئهم بشهر رمضان
أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في كل من الرياض، وجدة، والجبيل، وينبع.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– منسق أول مبيعات.
– ممثل مبيعات.
– أخصائي عمليات/ تخطيط الإنتاج.
– ممثل أول مبيعات التصدير.
– فني صيانة كهربائية.
– مفتش كهرباء.
– محلل قسم الامتثال.
– فني أول كهرباء.
وأوضحت شركة التصنيع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 فبراير 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)