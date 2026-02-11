وظائف شاغرة لدى شركة السودة للتطوير

أعلنت شركة السودة للتطوير- إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة- عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مكاتب الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف السودة للتطوير

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير حسابات المدفوعات: شهادة البكالوريوس في تخصص المالية، أو أي تخصص ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.

– مدير التأمين: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– أخصائي تدقيق المشاريع: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، إدارة الأعمال، إدارة المشاريع)، أو أي تخصص ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 فبراير 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 فبراير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)