وظائف شاغرة لدى شركة سابك

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة الجبيل.

تفاصيل وظائف شركة سابك

وأبرزت شركة سابك، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس إنتاج.

– مهندس مشروع.

– مهندس معدات ثابته.

– أخصائي تفتيش.

– مهندس مدني.

– مهندس أول أنظمة الأجهزة والتحكم.

– مهندس ميكانيكي/ أوليفين.

– مهندس أنظمة التحكم.

– مهندس ميكانيكي/ أنظمة التحليل.

– مهندس عمليات/ البوليمر.

– مهندس آلات.

– مهندس أول صيانة/ ميكانيكي.

– مهندس أول تخطيط ميكانيكي.

– مهندس تحسين العمليات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة سابك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 فبراير 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 فبراير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)