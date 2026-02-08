النيابة العامة: المساس بحرمة الحياة الخاصة عبر الإنترنت جريمة أمانة المدينة المنورة تطرح فرصة استثمارية لتطوير ساحة قصر عروة بن الزبير وظائف شاغرة بـ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وظائف شاغرة في متاجر بنده وظائف شاغرة لدى شركة البحر الأحمر وظائف شاغرة بـ شركة Aramex وظائف شاغرة في هيئة المراجعين والمحاسبين وظائف شاغرة لدى شركة نابكو وظائف شاغرة لدى شركة سابك 542 قسيمة شرائية من مركز الملك سلمان للإغاثة في درعا
أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة الجبيل.
وأبرزت شركة سابك، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس إنتاج.
– مهندس مشروع.
– مهندس معدات ثابته.
– أخصائي تفتيش.
– مهندس مدني.
– مهندس أول أنظمة الأجهزة والتحكم.
– مهندس ميكانيكي/ أوليفين.
– مهندس أنظمة التحكم.
– مهندس ميكانيكي/ أنظمة التحليل.
– مهندس عمليات/ البوليمر.
– مهندس آلات.
– مهندس أول صيانة/ ميكانيكي.
– مهندس أول تخطيط ميكانيكي.
– مهندس تحسين العمليات.
وأوضحت شركة سابك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 فبراير 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 فبراير 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)