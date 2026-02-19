وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الطائف، والرياض.

تفاصيل وظائف BAE SYSTEMS

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف خدمات الدعم اللوجستي.

– مدير سلامة المنتج.

– مدير حلول الصيانة المتكاملة والتحسين المستمر.

– مسؤول الشبكات.

– فني أول إمداد.

– مدرب سلسلة التوريد.

– رئيس فريق الرواتب.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 فبراير 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 مارس 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (https://baesystems.taleo.net/careersection/baes_sa/default.ftl?lang=en#)