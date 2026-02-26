Icon

وظائف شاغرة لدى عيادات ديافيرم

الجمعة ٢٧ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٢:٤٥ صباحاً
وظائف شاغرة لدى عيادات ديافيرم
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركة ديافيرم “Diaverum”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عيادات ومراكز رعاية مرضى الكلى التابعة للمجموعة في كل من الرياض، ونمرة، وجدة، وأبها، وسكاكا.

تفاصيل وظائف مجموعة ديافيرم

وأبرزت مجموعة ديافيرم، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– رئيس التمريض (الرياض).

– مساعد مرضى (الرياض).

– أخصائي مكافحة العدوى (نمرة).

– أخصائي اجتماعي (جدة).

– مساعد رئيس التمريض (الرياض).

– أخصائي مكافحة العدوى (أبها).

– أخصائي تغذية علاجية (سكاكا).

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة عيادات ديافيرم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 فبراير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

