وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي

الخميس ٢٦ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٢:٥٨ صباحاً
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة التركي القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، والدمام، وجدة.

تفاصيل وظائف التركي القابضة

وأبرزت المجموعة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مسؤول مشتريات.

– مدير العقود والشؤون القانونية.

– مدير منتجات إنترنت الأشياء.

– مدير حسابات رئيسية.

– مدير ورشة العمل الإقليمية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت المجموعة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 فبراير 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 مايو 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

