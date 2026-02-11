Icon

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة لدى مجموعة التركي القابضة

الأربعاء ١١ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٠٣ صباحاً
وظائف شاغرة لدى مجموعة التركي القابضة
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة التركي القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، وجدة، والعلا.

تفاصيل وظائف التركي القابضة

وأبرزت مجموعة التركي، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مسؤول دعم التأجير (الرياض).

– فني مختبر (جدة).

– مشغل وحدة خلط خرسانية (جدة).

– مسؤول امتثال العقود (العلا).

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة التركي، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 فبراير 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 مايو 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

