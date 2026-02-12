Icon

وظائف شاغرة لدى مجموعة العليان القابضة

الخميس ١٢ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٥:٣٩ مساءً
وظائف شاغرة لدى مجموعة العليان القابضة
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركة العليان السعودية القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من جدة، والرياض، والخبر.

تفاصيل وظائف العليان القابضة

وأبرزت مجموعة العليان، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي خدمة/ ورشة.

– مشرف المبيعات.

– موظف مبيعات.

– مستشار قانوني.

– أخصائي دعم المنتجات.

– أخصائي منتجات.

– تنفيذي أول مبيعات.

– أخصائي إداري.

– مهندس أول ما قبل البيع.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة العليان القابضة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 فبراير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

