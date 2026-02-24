وظائف شاغرة لدى مدينة الملك سلمان للطاقة

أعلنت مدينة الملك سلمان للطاقة “سبارك”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع المدينة في محافظة بقيق.

تفاصيل وظائف مدينة الملك سلمان

وأبرزت إدارة المدينة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي خدمة العملاء: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.

– محلل أول أمن المعلومات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، علوم الحاسوب، الأمن السيبراني)، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 24 فبراير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)