وظائف شاغرة لدى هيئة الحكومة الرقمية

أعلنت هيئة الحكومة الرقمية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة الحكومة الرقمية

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي أول مشتريات استراتيجية.

– أخصائي متقدم تحول مشتريات رقمية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 24 فبراير 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 إبريل 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا)