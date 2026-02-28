ولي العهد وماكرون يبحثان هاتفيًا التطورات الخطيرة للأوضاع في المنطقة

مجلس التعاون يدين بأشد العبارات الاستهداف الإيراني الصارخ والآثم على أراضي الإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن السعودية: نرفض وندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية السافرة والجبانة على منطقة الرياض والمنطقة الشرقية سوريا: 4 قتلى في السويداء إثر سقوط صاروخ إيراني #يهمك_تعرف .. خطوات التسجيل في حساب المواطن ولي العهد يجري اتصالات هاتفية بقادة الإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن الطيران المدني البحريني: تغييرات مؤقتة في الحركة الجوية مسجد الجلعود بحائل.. 265 عامًا من التاريخ تتجدد ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان الرئيس الفرنسي يدعو إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن صور فضائية توثق تضرر مقر خامنئي في طهران الإمارات وقطر تتصديان لموجة جديدة من الصواريخ الإيرانية
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من فخامة الرئيس إيمانويل ماکرون رئيس الجمهورية الفرنسية.
وجرى خلال الاتصال بحث التطورات الخطيرة للأوضاع في المنطقة وتداعيات التصعيد الجاري على أمن واستقرار المنطقة.
وقد أكد سمو ولي العهد -حفظه الله- إدانة المملكة للهجمات الصاروخية الإيرانية التي تعرضت لها المملكة والدول الشقيقة، مؤكدًا اتخاذ المملكة جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن أراضيها، ودعمها الكامل للدول الشقيقة لحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.