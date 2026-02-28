Icon

السعودية
السعودية تؤكد دعمها الكامل للدول الشقيقة لحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.

ولي العهد وماكرون يبحثان هاتفيًا التطورات الخطيرة للأوضاع في المنطقة

السبت ٢٨ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٦:٠٥ مساءً
ولي العهد وماكرون يبحثان هاتفيًا التطورات الخطيرة للأوضاع في المنطقة
المواطن - واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من فخامة الرئيس إيمانويل ماکرون رئيس الجمهورية الفرنسية.

وجرى خلال الاتصال بحث التطورات الخطيرة للأوضاع في المنطقة وتداعيات التصعيد الجاري على أمن واستقرار المنطقة.
وقد أكد سمو ولي العهد -حفظه الله- إدانة المملكة للهجمات الصاروخية الإيرانية التي تعرضت لها المملكة والدول الشقيقة، مؤكدًا اتخاذ المملكة جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن أراضيها، ودعمها الكامل للدول الشقيقة لحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.

