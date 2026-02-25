Icon

ويتكوف: أي اتفاق نووي مع إيران يجب أن يستمر لأجل غير مسمى

ويتكوف: أي اتفاق نووي مع إيران يجب أن يستمر لأجل غير مسمى

الخميس ٢٦ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٢٤ صباحاً
ويتكوف: أي اتفاق نووي مع إيران يجب أن يستمر لأجل غير مسمى
المواطن - فريق التحرير

ذكر موقع “أكسيوس” اليوم الأربعاء نقلاً عن مسؤول أميركي أن ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب قال في اجتماع خاص أمس الثلاثاء إن الإدارة الأميركية تطالب بأن يظل أي اتفاق نووي مع إيران سارياً إلى أجل غير مسمى، وهو ما أكده لوكالة “رويترز” شخصان آخران على علم بالتصريحات.

ويضغط ترامب على الحكومة الإيرانية، وأرسل قطعاً من البحرية الأميركية إلى المنطقة وهدد بشن ضربات عسكرية إذا لم تتوصل طهران إلى اتفاق لحل النزاع الطويل الأمد حول برنامجها النووي، وفقا لـ”العربية”.

مباحثات مع إيران

من جهتها قالت مصادر لشبكة “سي. إن. إن” الأميركية إن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال دان كين انتهى من تطوير مجموعة واسعة من الخطط العسكرية لشن ضربات على منشآت نووية إيرانية والقضاء على القيادة العليا الإيرانية كوسيلة لفرض تغيير النظام.

وأضافت “سي. إن. إن” أن الجنرال دان كين كان صريحاً في الاجتماعات السرية لوزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” بشأن السلبيات المحتملة لإطلاق عملية عسكرية ضد إيران منها حجم وتعقيد واحتمالية وقوع خسائر أميركية.

يأتي هذا بينما قال جيه دي فانس نائب الرئيس الأميركي اليوم إن ترامب لا يزال يفضل الحل الدبلوماسي مع إيران، وإنه يأمل أن يأخذ الإيرانيون هذا الأمر على محمل الجد في مفاوضاتهم غدا الخميس.

وأضاف في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز”: “لقد كان الرئيس واضحاً تماماً (في القول إنه) لا يُمكن لإيران أن تملك سلاحاً نووياً وسيحاول تحقيق ذلك دبلوماسياً”.

وقال فانس إن ترامب يريد تحقيق هذا الهدف دبلوماسياً، لكن لديه أدوات أخرى تحت تصرفه.

