“يلو” تواصل رعايتها لحملة إفطار مليون صائم للعام الخامس على التوالي

واصلت شركة الوفاق لحلول النقل “يلو” وللعام الخامس على التوالي رعايتها لحملة توزيع (مليون وجبة إفطار صائم) لهذا العام، تجسيدًا لحرصها على تفعيل رسالتها في المسؤولية الاجتماعية بما يصب في خدمة المجتمع، خصوصًا في هذه الأيام الفضيلة من العام، حيث يتم تقديم وجبات الإفطار للصائمين عند إشارات المرور والطرقات مما يحقق العديد من الأهداف السامية، والتي يأتي من ضمنها الحد من الحوادث في الطرقات قبيل وقت الإفطار والتي تزداد عادة في مثل هذه الأوقات.

وتأتي هذه المبادرة انطلاقًا من ثقافة التكافل المجتمعي التي دعا إليها ديننا الحنيف وأصبحت سمة لمجتمعنا، وخدمة لأهداف رؤية 2030 في تفعيل القطاع الخاص مسؤوليته الاجتماعية.

وبهذه المناسبة، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة الوفاق لحلول النقل “يلو” الأستاذ حمد الحميّد أن النجاح الذي شهدته مبادرة إفطار مليون صائم في الأعوام الماضية كان حافزًا لمواصلة التعاون مع المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية لتنفيذ الحملة في هذا العام أيضًا، وأضاف قائلًا: نسأل المولى عز وجل أن يكتب أجر كافة القائمين على هذه المبادرة في تفطير الصائمين والمساهمة في رفع مستوى السلامة على الطرقات قبيل وقت الإفطار من خلال توزيع الوجبات في المواقع التي تشهد عادة حركة مرورية مرتفعة في مدن الرياض وجدة والدمام.