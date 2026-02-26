يهمك_تعرف | طريقة طلب مستحقات التأمينات عبر أيقونة المنافع

قالت التأمينات الاجتماعية إنه يحق للمشترك عند توفر الشروط التقدم بطلب صرف مستحقات الدفعة الواحدة عن طريق الدخول لحسابه في تطبيق GOSI ثم اختيار أيقونة المنافع.

صرف مستحقات الدفعة الواحدة

وخدمة صرف مستحقات الدفعة الواحدة هي خدمة إلكترونية تقدمها التأمينات الاجتماعية تتيح للمشترك أو أفراد العائلة طلب صرف مستحقات الدفعة الواحدة​ -المبلغ الذي يستحق مرة واحدة- حال عدم توافر شروط استحقاق المعاش وفق شروط وأحكام النظام، علمًا بأن اعتماد الطلب في النظام لا يعني الصرف المباشر للمنفعة وإيداع المبلغ في الحساب، حيث يتم انتظار إصدار مسير الرواتب لإيداع مبلغ المنفعة في الحساب دون الحاجة لمراجعة الجهة.​

كما أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الحالات التي تخول للمشترك في نظام التأمينات التقدم بطلب صرف تعويض “ساند”، وذلك في إطار جهودها لتعريف العملاء بحقوقهم التأمينية وضوابط الاستفادة من برامج الدعم.

وأكدت المؤسسة أن استحقاق صرف التعويض يرتبط بترك العمل لأسباب خارجة عن إرادة المشترك، مشيرة إلى خمسة أسباب رئيسة للاستبعاد تجعل المشترك مؤهلًا لطلب التعويض، وهي: إشهار المنشأة لإفلاسها وفق الأنظمة المتبعة، أو فصل الموظف بموجب أحكام المادة 77 من نظام العمل.

الحالات المؤهلة

كما تشمل الحالات المؤهلة إنهاء نشاط المنشأة بشكل نهائي، أو وصول عقد العمل إلى نهايته مع رغبة صاحب العمل في عدم التجديد رغم توفر الرغبة لدى الموظف في الاستمرار. وأضافت المؤسسة أن التعويض يُصرف أيضاً في حال صدور أحكام قضائية نهائية تثبت أن ترك العامل للعمل كان لأسباب راجعة لصاحب العمل أو بقرار من الجهة المختصة يثبت فسخ العقد لهذا السبب.

وشددت “التأمينات الاجتماعية” على ضرورة توفر الشروط الأخرى المؤهلة للاستحقاق وفقاً لما نصت عليه المادتان الثامنة والعاشرة من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، لضمان استمرارية الدعم المالي للمستحقين خلال فترة البحث عن عمل جديد.