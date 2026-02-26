Icon

‏إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. ‏المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال Icon العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي Icon وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي Icon نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة Icon بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر ‌عند التسوية Icon الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء Icon أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال Icon بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة Icon وظائف شاغرة في شركة بترورابغ Icon #يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

يهمك تعرف
اعتماد الطلب في النظام لا يعني الصرف المباشر للمنفعة

#يهمك_تعرف | طريقة طلب مستحقات التأمينات عبر أيقونة المنافع

الخميس ٢٦ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٤:٥٥ مساءً
#يهمك_تعرف | طريقة طلب مستحقات التأمينات عبر أيقونة المنافع
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قالت التأمينات الاجتماعية إنه يحق للمشترك عند توفر الشروط التقدم بطلب صرف مستحقات الدفعة الواحدة عن طريق الدخول لحسابه في تطبيق GOSI ثم اختيار أيقونة المنافع.

صرف مستحقات الدفعة الواحدة

وخدمة صرف مستحقات الدفعة الواحدة هي خدمة إلكترونية تقدمها التأمينات الاجتماعية تتيح للمشترك أو أفراد العائلة طلب صرف مستحقات الدفعة الواحدة​ -المبلغ الذي يستحق مرة واحدة- حال عدم توافر شروط استحقاق المعاش وفق شروط وأحكام النظام، علمًا بأن اعتماد الطلب في النظام لا يعني الصرف المباشر للمنفعة وإيداع المبلغ في الحساب، حيث يتم انتظار إصدار مسير الرواتب لإيداع مبلغ المنفعة في الحساب دون الحاجة لمراجعة الجهة.​

قد يهمّك أيضاً
صرف رواتب فبراير 2026 في السعودية غدًا ونصائح الخبراء لإدارة الميزانية

صرف رواتب فبراير 2026 في السعودية غدًا ونصائح الخبراء لإدارة الميزانية

التأمينات: الاستعلام عن أهلية التقاعد المبكر متاح عبر الحاسبة الإلكترونية

التأمينات: الاستعلام عن أهلية التقاعد المبكر متاح عبر الحاسبة الإلكترونية

كما أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الحالات التي تخول للمشترك في نظام التأمينات التقدم بطلب صرف تعويض “ساند”، وذلك في إطار جهودها لتعريف العملاء بحقوقهم التأمينية وضوابط الاستفادة من برامج الدعم.

وأكدت المؤسسة أن استحقاق صرف التعويض يرتبط بترك العمل لأسباب خارجة عن إرادة المشترك، مشيرة إلى خمسة أسباب رئيسة للاستبعاد تجعل المشترك مؤهلًا لطلب التعويض، وهي: إشهار المنشأة لإفلاسها وفق الأنظمة المتبعة، أو فصل الموظف بموجب أحكام المادة 77 من نظام العمل.

الحالات المؤهلة

كما تشمل الحالات المؤهلة إنهاء نشاط المنشأة بشكل نهائي، أو وصول عقد العمل إلى نهايته مع رغبة صاحب العمل في عدم التجديد رغم توفر الرغبة لدى الموظف في الاستمرار. وأضافت المؤسسة أن التعويض يُصرف أيضاً في حال صدور أحكام قضائية نهائية تثبت أن ترك العامل للعمل كان لأسباب راجعة لصاحب العمل أو بقرار من الجهة المختصة يثبت فسخ العقد لهذا السبب.

وشددت “التأمينات الاجتماعية” على ضرورة توفر الشروط الأخرى المؤهلة للاستحقاق وفقاً لما نصت عليه المادتان الثامنة والعاشرة من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، لضمان استمرارية الدعم المالي للمستحقين خلال فترة البحث عن عمل جديد.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

شرط من التأمينات بشأن الدخل والعمالة على الكفالة
السعودية

شرط من التأمينات بشأن الدخل والعمالة على...

السعودية
التأمينات: الاستعلام عن أهلية التقاعد المبكر متاح عبر الحاسبة الإلكترونية
السعودية

التأمينات: الاستعلام عن أهلية التقاعد المبكر متاح...

السعودية
صرف رواتب فبراير 2026 في السعودية غدًا ونصائح الخبراء لإدارة الميزانية
أخبار رئيسية

صرف رواتب فبراير 2026 في السعودية غدًا...

أخبار رئيسية