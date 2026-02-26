Icon

‏إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. ‏المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال Icon العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي Icon وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي Icon نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة Icon بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر ‌عند التسوية Icon الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء Icon أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال Icon بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة Icon وظائف شاغرة في شركة بترورابغ Icon #يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

يهمك تعرف
بشأن الاعتراض قبل الدفع

#يهمك_تعرف .. مختص يوضح حقوق العميل في المطاعم

الخميس ٢٦ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٣٦ مساءً
#يهمك_تعرف .. مختص يوضح حقوق العميل في المطاعم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أوضح الشيف خليل عويص، تفاصيل حقوق العميل بشأن السؤال والاعتراض قبل الدفع في المطاعم في حال كانت الفاتورة مفاجأة.

حقوق العميل في المطاعم

وقال عويص، في مداخلة عبر أثير FM العربية، إن العميل عند الذهاب إلى أي مطعم يحق له أن يسأل عن العروض المتاحة”.

قد يهمّك أيضاً
مطلب بتقديم مياه الشرب مجانًا في المطاعم والمقاهي

مطلب بتقديم مياه الشرب مجانًا في المطاعم والمقاهي

فوضى وزحام أمام المطاعم من العمالة غير الملتزمة بالأنظمة

فوضى وزحام أمام المطاعم من العمالة غير الملتزمة بالأنظمة

وتابع: “اسأل عن كل صغيرة وكبيرة عشان تكون على بينة وعندما تأتي الفاتورة لا يحدث أي مشادات بسبب الأسعار المقدمة”.

وأضاف أن على المطاعم كذلك إعطاء العميل كافة المعلومات بأريحية تجنبًا لأي مشكلة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد