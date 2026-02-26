يهمك_تعرف .. مختص يوضح حقوق العميل في المطاعم

أوضح الشيف خليل عويص، تفاصيل حقوق العميل بشأن السؤال والاعتراض قبل الدفع في المطاعم في حال كانت الفاتورة مفاجأة.

حقوق العميل في المطاعم

وقال عويص، في مداخلة عبر أثير FM العربية، إن العميل عند الذهاب إلى أي مطعم يحق له أن يسأل عن العروض المتاحة”.

وتابع: “اسأل عن كل صغيرة وكبيرة عشان تكون على بينة وعندما تأتي الفاتورة لا يحدث أي مشادات بسبب الأسعار المقدمة”.

وأضاف أن على المطاعم كذلك إعطاء العميل كافة المعلومات بأريحية تجنبًا لأي مشكلة.