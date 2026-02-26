يهمك_تعرف .. مختص يوضح حقوق العميل في المطاعم

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر عند التسوية الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة وظائف شاغرة في شركة بترورابغ #يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة
أوضح الشيف خليل عويص، تفاصيل حقوق العميل بشأن السؤال والاعتراض قبل الدفع في المطاعم في حال كانت الفاتورة مفاجأة.
وقال عويص، في مداخلة عبر أثير FM العربية، إن العميل عند الذهاب إلى أي مطعم يحق له أن يسأل عن العروض المتاحة”.
وتابع: “اسأل عن كل صغيرة وكبيرة عشان تكون على بينة وعندما تأتي الفاتورة لا يحدث أي مشادات بسبب الأسعار المقدمة”.
وأضاف أن على المطاعم كذلك إعطاء العميل كافة المعلومات بأريحية تجنبًا لأي مشكلة.
الفاتورة المفاجأة.. متى يحق للعميل أن يسأل ويعترض قبل الدفع في المطاعم؟#أسرار_المطاعم#العربيةFM pic.twitter.com/FbBdDWqaYO
— FM العربية (@AlarabiyaFm) February 26, 2026