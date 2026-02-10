10 آلاف زيارة للرقابة على السلع في الأسبوع الأول من رمضان

نفّذت وزارة التجارة (10,192) زيارة رقابية على المنشآت التجارية في مختلف مناطق المملكة خلال أسبوع، وذلك لمتابعة وفرة السلع والمواد التموينية والاستهلاكية وبدائلها، إضافة للمنتجات التي يكثر الإقبال عليها خلال الشهر المبارك، والتحقق من التزام المنشآت التجارية بالأنظمة.

ووضعت الوزارة خططًا رقابية متكاملة للفرق الميدانية طوال الشهر الفضيل؛ بهدف متابعة وفرة السلع الأساسية والمنتجات الرمضانية بما يلبي احتياجات الاستهلاك، إضافة إلى ضبط أي محاولات للتأثير على الأسعار.

وتواصل “التجارة” متابعتها المستمرة لمدى امتثال المنشآت التجارية ومراكز التسوق بأنظمة البيع المعتمدة، بما في ذلك إظهار الأسعار بشكل واضح، وفقًا لأحكام أنظمة البيع ونظام سلامة المنتجات، إلى جانب ضبط حالات الغش والتضليل في العروض الترويجية المصاحبة للشهر الكريم.