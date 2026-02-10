10 آلاف زيارة للرقابة على السلع في الأسبوع الأول من رمضان

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر عند التسوية الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة وظائف شاغرة في شركة بترورابغ #يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة
نفّذت وزارة التجارة (10,192) زيارة رقابية على المنشآت التجارية في مختلف مناطق المملكة خلال أسبوع، وذلك لمتابعة وفرة السلع والمواد التموينية والاستهلاكية وبدائلها، إضافة للمنتجات التي يكثر الإقبال عليها خلال الشهر المبارك، والتحقق من التزام المنشآت التجارية بالأنظمة.
ووضعت الوزارة خططًا رقابية متكاملة للفرق الميدانية طوال الشهر الفضيل؛ بهدف متابعة وفرة السلع الأساسية والمنتجات الرمضانية بما يلبي احتياجات الاستهلاك، إضافة إلى ضبط أي محاولات للتأثير على الأسعار.
وتواصل “التجارة” متابعتها المستمرة لمدى امتثال المنشآت التجارية ومراكز التسوق بأنظمة البيع المعتمدة، بما في ذلك إظهار الأسعار بشكل واضح، وفقًا لأحكام أنظمة البيع ونظام سلامة المنتجات، إلى جانب ضبط حالات الغش والتضليل في العروض الترويجية المصاحبة للشهر الكريم.