Icon

‏إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. ‏المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال Icon العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي Icon وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي Icon نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة Icon بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر ‌عند التسوية Icon الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء Icon أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال Icon بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة Icon وظائف شاغرة في شركة بترورابغ Icon #يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

10 آلاف زيارة للرقابة على السلع في الأسبوع الأول من رمضان

الخميس ٢٦ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٣٤ مساءً
10 آلاف زيارة للرقابة على السلع في الأسبوع الأول من رمضان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نفّذت وزارة التجارة (10,192) زيارة رقابية على المنشآت التجارية في مختلف مناطق المملكة خلال أسبوع، وذلك لمتابعة وفرة السلع والمواد التموينية والاستهلاكية وبدائلها، إضافة للمنتجات التي يكثر الإقبال عليها خلال الشهر المبارك، والتحقق من التزام المنشآت التجارية بالأنظمة.

ووضعت الوزارة خططًا رقابية متكاملة للفرق الميدانية طوال الشهر الفضيل؛ بهدف متابعة وفرة السلع الأساسية والمنتجات الرمضانية بما يلبي احتياجات الاستهلاك، إضافة إلى ضبط أي محاولات للتأثير على الأسعار.

قد يهمّك أيضاً
مشاهد من صلاة التراويح في الحرم المكي ليلة 9 رمضان

مشاهد من صلاة التراويح في الحرم المكي ليلة 9 رمضان

شركة “سير” ترعى مبادرة “إفطار صائم” لتعزيز السلامة المرورية خلال شهر رمضان 2026

شركة “سير” ترعى مبادرة “إفطار صائم” لتعزيز السلامة المرورية خلال شهر رمضان...

وتواصل “التجارة” متابعتها المستمرة لمدى امتثال المنشآت التجارية ومراكز التسوق بأنظمة البيع المعتمدة، بما في ذلك إظهار الأسعار بشكل واضح، وفقًا لأحكام أنظمة البيع ونظام سلامة المنتجات، إلى جانب ضبط حالات الغش والتضليل في العروض الترويجية المصاحبة للشهر الكريم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

4 أعراض تتطلب إفطار مريض السكر
حصاد اليوم

4 أعراض تتطلب إفطار مريض السكر

حصاد اليوم
حرس الحدود يستقبل أولى رحلات ضيوف الرحمن لأداء العمرة في رمضان
السعودية

حرس الحدود يستقبل أولى رحلات ضيوف الرحمن...

السعودية
“العناية بالحرمين” تعزز الإرشاد الميداني بخدمات الترجمة الفورية خلال رمضان
السعودية

“العناية بالحرمين” تعزز الإرشاد الميداني بخدمات الترجمة...

السعودية
إمساكية اليوم الجمعة 3 رمضان وموعد أذاني الفجر والمغرب
السعودية

إمساكية اليوم الجمعة 3 رمضان وموعد أذاني...

السعودية
مشاهد من صلاة التراويح في الحرم المكي ليلة 9 رمضان
السعودية

مشاهد من صلاة التراويح في الحرم المكي...

السعودية
هبوط وارتفاع السكر في رمضان.. إرشادات مهمة لتجنب المخاطر
صحة وطب‎

هبوط وارتفاع السكر في رمضان.. إرشادات مهمة...

صحة وطب‎
شركة “سير” ترعى مبادرة “إفطار صائم” لتعزيز السلامة المرورية خلال شهر رمضان 2026
السعودية

شركة “سير” ترعى مبادرة “إفطار صائم” لتعزيز...

السعودية
مسارات الدراجات الهوائية في العُلا تعزّز ممارسة الرياضة في رمضان
السعودية

مسارات الدراجات الهوائية في العُلا تعزّز ممارسة...

السعودية