5 حالات تمنع صرف دعم ساند للموظف

حددت التأمينات الاجتماعية 5 حالات تمنع صرف دعم ساند للموظفين وفقا للنظام الخاص بالتأمينات، وتشمل هذه الحالات:
* الإنهاء بالتراضي بين الطرفين.
* فسخ العقد خلال فترة التجربة.
* عدم رغبة الموظف في تجديد العقد.
* إنهاء الموظف لعقد العمل غير محدد المدة.
* الفصل بموجب المادة 80 من نظام العمل.
في سياق متصل، أوضحت التأمينات الاجتماعية أن امتلاك السجل التجاري لا يؤهل الشخص لاستحقاق منفعة التعطل عن العمل ساند، إذ أن من شروط الاستحقاق ألا يكون للمشترك دخلًا من عمل أو نشاط خاص.
كما حددت التأمينات الاجتماعية خطوات خدمة التسجيل وإضافة مدد اشتراك بأثر رجعي كما يلي:
وأوضحت التأمينات الاجتماعية أن البيانات الواردة في حاسبة التقاعد تقريبية، موضحة أن البيانات قد تتغير وفقًا لمدد الاشتراك الفعلية وتاريخ الاستحقاق الفعلي للمعاش.