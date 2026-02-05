Icon

منها عدم رغبة الموظف في تجديد عقد العمل

5 حالات تمنع صرف دعم ساند للموظف

الأحد ٨ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١:٣٨ مساءً
5 حالات تمنع صرف دعم ساند للموظف
المواطن - فريق التحرير

حددت التأمينات الاجتماعية 5 حالات تمنع صرف دعم ساند للموظفين وفقا للنظام الخاص بالتأمينات، وتشمل هذه الحالات:

* الإنهاء بالتراضي بين الطرفين.
* فسخ العقد خلال فترة التجربة.
* عدم رغبة الموظف في تجديد العقد.
* إنهاء الموظف لعقد العمل غير محدد المدة.
* الفصل بموجب المادة 80 من نظام العمل.

في سياق متصل، أوضحت التأمينات الاجتماعية أن امتلاك السجل التجاري لا يؤهل الشخص لاستحقاق منفعة التعطل عن العمل ساند، إذ أن من شروط الاستحقاق ألا يكون للمشترك دخلًا من عمل أو نشاط خاص.

خطوات خدمة إضافة مدد اشتراك

كما حددت التأمينات الاجتماعية خطوات خدمة التسجيل وإضافة مدد اشتراك بأثر رجعي كما يلي:

    • النقر على “ابدأ الخدمة” وتسجيل الدخول.
    • اختيار الاشتراكات.
    • النقر على الخيارات ثم اختيار “إضافة مدة اشتراك – أنظمة التأمينات/ أنظمة التقاعد المدني والعسكري”​.
    • تعبئة البيانات المطلوبة ثم النقر على حفظ ومتابعة.
    • إرفاق المستندات المطلوبة والموافقة على الإقرار ثم النقر على حفظ ومتابعة.
    • إدخال رمز التحقق ثم النقر على تقديم.

وأوضحت التأمينات الاجتماعية أن البيانات الواردة في حاسبة التقاعد تقريبية، موضحة أن البيانات قد تتغير وفقًا لمدد الاشتراك الفعلية وتاريخ الاستحقاق الفعلي للمعاش.

