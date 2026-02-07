9 مليارات ريال عقود و350 فرصة استثمارية في الشرقية الأفواج الأمنية بجازان تقبض على مواطن لترويجه 2790 قرصًا مخدرًا ضبط 689 مخالفة في نشاط نقل الركاب دون الحصول على ترخيص “الكدادة” أمريكا.. محكمة استئناف تؤيد سياسة ترامب بشأن احتجاز المهاجرين بحضور الشرع.. السعودية وسوريا توقعان عقودًا استراتيجية كبرى في دمشق وظائف إدارية شاغرة في مجموعة العليان حرس الحدود يقبض على إثيوبيين لتهريبهما 30 كجم من القات بعسير 1455 حالة ضبط للممنوعات في المنافذ الجمركية خلال أسبوع واحد الأمن البيئي يضبط مواطنًا أشعل النار في محمية طويق الطبيعية وظائف إدارية شاغرة لدى شركة التصنيع
أعلنت أمانة المنطقة الشرقية خلال عام 2025م، عن تحقيق منجزات نوعية في المجال الاستثماري، تمثلت في توقيع عقود استثمارية عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية “فرص”، بإجمالي تكلفة تنفيذ تجاوزت (9) مليارات ريال، إلى جانب ترسية أكثر من (350) فرصة استثمارية، أسهمت في تعزيز البيئة الاستثمارية ودعم مسارات التنمية الحضرية المستدامة في المنطقة.
وأكدت الأمانة أن هذه المنجزات تأتي ضمن جهودها المستمرة لتنمية الأصول البلدية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وفق الأطر التنظيمية المعتمدة، وبما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وفي جانب التحول الرقمي، عززت الأمانة كفاءة منظومة الرقابة وإدارة المدينة، من خلال تركيب أكثر من (4) آلاف كاميرا مراقبة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما أسهم في رفع كفاءة المراقبة ودعم اتخاذ القرار، وتعزيز مستوى الأمن في المواقع الحيوية والمساحات العامة.
ودشنت الأمانة مركز الصورة التشغيلية للمدينة (COP)، بوصفه أحد الممكنات الرئيسة لإدارة المدن الحديثة، عبر تحليل البيانات التشغيلية وتكامل الأنظمة الرقمية، لدعم كفاءة العمل البلدي، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.