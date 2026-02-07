Icon

خلال عام 2025

9 مليارات ريال عقود و350 فرصة استثمارية في الشرقية

السبت ٧ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٦:٣١ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية خلال عام 2025م، عن تحقيق منجزات نوعية في المجال الاستثماري، تمثلت في توقيع عقود استثمارية عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية “فرص”، بإجمالي تكلفة تنفيذ تجاوزت (9) مليارات ريال، إلى جانب ترسية أكثر من (350) فرصة استثمارية، أسهمت في تعزيز البيئة الاستثمارية ودعم مسارات التنمية الحضرية المستدامة في المنطقة.

وأكدت الأمانة أن هذه المنجزات تأتي ضمن جهودها المستمرة لتنمية الأصول البلدية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وفق الأطر التنظيمية المعتمدة، وبما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وفي جانب التحول الرقمي، عززت الأمانة كفاءة منظومة الرقابة وإدارة المدينة، من خلال تركيب أكثر من (4) آلاف كاميرا مراقبة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما أسهم في رفع كفاءة المراقبة ودعم اتخاذ القرار، وتعزيز مستوى الأمن في المواقع الحيوية والمساحات العامة.

ودشنت الأمانة مركز الصورة التشغيلية للمدينة (COP)، بوصفه أحد الممكنات الرئيسة لإدارة المدن الحديثة، عبر تحليل البيانات التشغيلية وتكامل الأنظمة الرقمية، لدعم كفاءة العمل البلدي، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

